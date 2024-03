【KTSF】

週六一架汽車撞進了東灣奧克蘭(屋崙)市中心的City National Bank,企圖入銀行盜竊。

根據本地4號電視台KRON引述奧克蘭警方指,當局在週六早上6點左右接報,奧克蘭市中心12街夾Broadway發生一宗企圖盜竊,警員到場後,發現了一輛Infinity私家車,撞進了City National Bank門口的大玻璃窗,玻璃碎裂。

警員指,私家車上當時有四至五人,疑犯在撞碎銀行的大玻璃後,仍然未能進入銀行,而他們在警員到達之前已逃離現場。

City National Bank向KRON4回覆時表示,客戶和同事的安全是該銀行的首要,他們感恩事件中沒有人受傷,表示正在與奧克蘭警方合作配合調查。

