【KTSF】

舊金山(三藩市)一間獨立屋週日早上發生1級大火,火勢在半小時內受控,無人受傷。

舊金山消防局表示,早上近8時接到報案指,Morse街666號有獨立屋起火,當局很快就宣布將火勢升為一級,可以見到獨立屋的二樓和屋頂都冒出大火和濃煙。

火勢在大約半小時內受控,沒有波及其他建築物,事件中無人傷亡,不過有兩人流離失所,起火原因正調查中。

