【灣區新聞】舊金山下學年十間學校將推行8年級教「代數一」試點計劃（視頻）

舊金山(三藩市)聯合校區宣布在秋季學年,2024至25學年,將會在十間學校推行8年級教「代數一」的試點計劃。另外,校區表示會加強所有初中的數學教育,使學生有更好的準備去學習代數。

舊金山聯合校區週五公佈下個學年在8年級教授「代數一」的試驗計劃,由2024至25學年開始,Alice Fong Yu尤方玉屏學校、Roosevelt初中,以及A.P. Giannini初中,將會在8年級教授「代數一」課程。

Rooftop學校會設立8年級數學和「代數一」的混合課程,所有符合程度的學生,會自動派入這班數學課,但學生可以選擇不修這課,而程度不足的學生亦可以選修。

另外,校區會在六間初中,設立第二節數學課來教「代數一」,所有達標的學生,會自動派進「代數一」的課堂,這六間學校包括Aptos初中、Willie Brown初中、Everett初中、Francisco初中、Marina初中,以及Presidio初中。

校區選擇這些學校做試點,原因是該校有足夠的師資,而學生的程度也足以應付「代數一」的課程。

在其他學校,校區將會為8年級升高中的學生提供「代數一」的密集暑期課程,學生可以報名參加,而在下個學年期間,校區也會提供「代數一」網上課程,讓所有8年級學生選修。

舊金山選民在上星期初選,以大比數通過G提案,要求舊金山聯合校區在8年級開始教授代數,而校區指出,教育委員會在初選之前2月份的會議通過一項計劃,支持下學年開始在8年級教代數。

