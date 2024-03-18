【灣區新聞】舊金山下學年十間學校將推行8年級教「代數一」試點計劃（視頻）

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舊金山（三藩市）聯合校區宣布在秋季學年，2024至25學年，將會在十間學校推行8年級教「代數一」的試點計劃。另外，校區表示會加強所有初中的數學教育，使學生有更好的準備去學習代數。

舊金山聯合校區週五公佈下個學年在8年級教授「代數一」的試驗計劃，由2024至25學年開始，Alice Fong Yu尤方玉屏學校、Roosevelt初中，以及A.P. Giannini初中，將會在8年級教授「代數一」課程。

Rooftop學校會設立8年級數學和「代數一」的混合課程，所有符合程度的學生，會自動派入這班數學課，但學生可以選擇不修這課，而程度不足的學生亦可以選修。

另外，校區會在六間初中，設立第二節數學課來教「代數一」，所有達標的學生，會自動派進「代數一」的課堂，這六間學校包括Aptos初中、Willie Brown初中、Everett初中、Francisco初中、Marina初中，以及Presidio初中。

校區選擇這些學校做試點，原因是該校有足夠的師資，而學生的程度也足以應付「代數一」的課程。

在其他學校，校區將會為8年級升高中的學生提供「代數一」的密集暑期課程，學生可以報名參加，而在下個學年期間，校區也會提供「代數一」網上課程，讓所有8年級學生選修。

舊金山選民在上星期初選，以大比數通過G提案，要求舊金山聯合校區在8年級開始教授代數，而校區指出，教育委員會在初選之前2月份的會議通過一項計劃，支持下學年開始在8年級教代數。

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