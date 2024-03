【KTSF】

San Mateo縣警拘捕一名來自南加州的華裔男人,他涉嫌行騙,警方懷疑他與一宗更大規模的國際詐騙案有關。

被捕的是38歲男子,南加州居民何鴻亮(Hongliang He 譯音),當局表示,在3月12日,何姓男子向一名62歲事主訛稱自己是一間防毒軟件公司的代表,表示事主可以取得一筆退款,但先要支付大量現金。

何姓男子幾小時後去到事主家中,收取現金,事主在翌日報警,San Mateo縣警經調查後拘捕何姓男子。

警方相信,他與一宗更大規模的國際詐騙案有關,當局嘗試取得其他涉案人的身份,並相信可能有更多受害者。

