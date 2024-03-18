【灣區新聞】舊金山市參事殷嘉立正引入政策 允許在日落區街角地皮建小型公寓（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）第4區市參事殷嘉立（Joel Engardio）表示，正在引入政策，允許在日落區區域的街角地皮（corner lot）興建小型公寓，這項政策可以讓更多的居民留在舊金山，同時亦令原業主受惠。

近日在華人圈子，在微信Wechat流傳消息指，舊金山第4區市參事殷嘉立打算在日落區每一個街角位，設立特殊用途區（SUD）。

消息令居民恐慌，殷嘉立表示，消息有誤，他希望華裔的居民可以全面地了解方案，他指方案是想讓本來住在街角位的原業主有一個選擇。

殷嘉立說：「有流言指每個角落都會變成公寓大樓，但事實並非如此，這只為那些原居於街角的人提供了機會，來建造公寓大樓，因此大多數角落將保持不變，而對於少數想要這樣做的人，他們若願意便將有機會用自己的房屋，創造更多的財富，通過這樣做，整個社區都會受益，我們確實有一些街角地皮成為了住房，而地下成為零售店或咖啡，雜貨店或老年中心、兒童中心等，人人都能受益，人人都可以使用底層的設施。」

殷嘉立以Noriega街和44 Ave的街角處為例子，地下擁有一間超市，樓上擁有三層住宅，他指，現時的方案最高限度是六層，但在採取任何行動前，都必須得到原街角業主的同意。

殷嘉立說：「想像一下，如果你想改造你的街角地段，想把它改造成四、五至六層樓，地下有咖啡館或雜貨店，你可以住在其中一個單位，你的孩子可以住在其中一個單位，你亦可以出租單位，你可以創造更多的家庭財富，如果有老人家，便可以在大樓內擁有電梯，可以住在擁有電梯的單元內，無需爬樓梯，因此我們想為人們提供滿足其需求的機會，大家有不同的需求，和不同的人生階段，但現在沒有機會，所以我們想創造機會。」

殷嘉立又指，新方案可以造成雙嬴的局面，希望可以解決舊金山的住房需求問題。

殷嘉立說：「原業主將從中獲得最大的勝利，他們可以創造財富，同時將為其他家庭提供住房機會。」

另一方面，他指上任一年多，很榮幸可以代表日落區，他透露日落區的夜市活動，將在今年夏季回歸，他指始終關注的是公共安全問題。

殷嘉立說：「我們一直在努力滿足市民在公共安全方面的需求，我一直在努力招募更多的警察和社區大使、退休警察，並努力尋找提供更多住房的方法，以便家庭能夠住在一起，留在舊金山。」

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