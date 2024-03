【灣區新聞】舊金山市參事殷嘉立正引入政策 允許在日落區街角地皮建小型公寓（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)第4區市參事殷嘉立(Joel Engardio)表示,正在引入政策,允許在日落區區域的街角地皮(corner lot)興建小型公寓,這項政策可以讓更多的居民留在舊金山,同時亦令原業主受惠。

近日在華人圈子,在微信Wechat流傳消息指,舊金山第4區市參事殷嘉立打算在日落區每一個街角位,設立特殊用途區(SUD)。

消息令居民恐慌,殷嘉立表示,消息有誤,他希望華裔的居民可以全面地了解方案,他指方案是想讓本來住在街角位的原業主有一個選擇。

殷嘉立說:「有流言指每個角落都會變成公寓大樓,但事實並非如此,這只為那些原居於街角的人提供了機會,來建造公寓大樓,因此大多數角落將保持不變,而對於少數想要這樣做的人,他們若願意便將有機會用自己的房屋,創造更多的財富,通過這樣做,整個社區都會受益,我們確實有一些街角地皮成為了住房,而地下成為零售店或咖啡,雜貨店或老年中心、兒童中心等,人人都能受益,人人都可以使用底層的設施。」

殷嘉立以Noriega街和44 Ave的街角處為例子,地下擁有一間超市,樓上擁有三層住宅,他指,現時的方案最高限度是六層,但在採取任何行動前,都必須得到原街角業主的同意。

殷嘉立說:「想像一下,如果你想改造你的街角地段,想把它改造成四、五至六層樓,地下有咖啡館或雜貨店,你可以住在其中一個單位,你的孩子可以住在其中一個單位,你亦可以出租單位,你可以創造更多的家庭財富,如果有老人家,便可以在大樓內擁有電梯,可以住在擁有電梯的單元內,無需爬樓梯,因此我們想為人們提供滿足其需求的機會,大家有不同的需求,和不同的人生階段,但現在沒有機會,所以我們想創造機會。」

殷嘉立又指,新方案可以造成雙嬴的局面,希望可以解決舊金山的住房需求問題。

殷嘉立說:「原業主將從中獲得最大的勝利,他們可以創造財富,同時將為其他家庭提供住房機會。」

另一方面,他指上任一年多,很榮幸可以代表日落區,他透露日落區的夜市活動,將在今年夏季回歸,他指始終關注的是公共安全問題。

殷嘉立說:「我們一直在努力滿足市民在公共安全方面的需求,我一直在努力招募更多的警察和社區大使、退休警察,並努力尋找提供更多住房的方法,以便家庭能夠住在一起,留在舊金山。」

