【灣區新聞】舊金山列治文區有選舉廣告指市參事陳詩敏是罪案危機成因 陳詩敏作出反駁（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）列治文區街上近日曾經出現一個選舉廣告，指市參事陳詩敏（Connie Chan）是罪案危機的成因，該廣告版由陳詩敏競選對手邁珍（Marjan Philhour）的競選團隊所刊登，陳詩敏反駁指，自己一直支持增加警察撥款，和派遣退休警員做社區大使到社區巡邏，有市民則坦言，看不到當局對於治安有多大的作為。

舊金山第一區市參事候選人邁珍日前在社交媒體上發文，相片可見廣告版上列出連串罪案新聞，寫有「受夠了陳詩敏？」的字句，將矛頭直指陳詩敏。

本台週四去到列治文區Geary Boulevard夾25 Avenue，發現廣告版上已經轉為其他廣告。

邁珍表示，團隊購買的廣告刊登期限在上星期結束。

現任市參事陳詩敏則指，有關廣告涉及不當使用政治資金才被移除，她指控邁珍競選兩個不同職位，將競選民主黨中央委員會所籌得的資金，用在市參事競選工程上。

她亦指，邁珍作為市長布里德的前助手，與布里德一同聯手攻擊自己。

陳詩敏說：「我覺得很不幸，有些人用政治手段和攻擊去談論公共安全，而不是真正想想如何能提供真正的方針。」

她指，過去要求聘請更多社區大使，而自己身任財政預算委員會主席，亦支持增加警察部門撥款。

陳詩敏說：「尤其是我，身為舊金山唯一的華裔市參事，他們這樣攻擊我，卻沒有想到在過去兩年，我不斷為列治文區和華裔社區爭取。」

本台向邁珍查詢，她表示，自己的競選工程完全符合競選法例。

她又指，自己敲了過千戶居民的大門，知道治安是民眾首要關心的議題，她形容陳詩敏現時雖然贊成增派警力，但在2020年卻有份贊成解散警隊，以仇視態度看待警員。

邁珍說：「我認為這是虛偽的，我們要少些意識形態，少些虛假，我們需要市參事更多行動，而不只是光寫信、空有承諾。」

她又指，在這種虛偽底下，受苦的往往都是市民。

邁珍說：「為這種虛偽付出最高代價的人是，列治文區居民和商家，我們需要一個市參事，真正將公共安全放在首位，因為沒有安全就什麼都不重要。」

一位不願露面的商戶表示，疫情後治安變差，認為小商業本應令社會經濟蓬勃，但越來越多店舖經營不下去。

飲品店老闆陳先生說：「如果市參事說撥了款、努力撥款，撥了去哪裡？左手交右手？他們上面的議員、參事，或是管理這一區的人，都不是真正幫到手，拉票的時候就幫到手，拉票的時候就什麼都可以，拉完票就說再見。」

陳詩敏表示，市長布里德將資源集中在市中心，令列治文區遭到忽略，亦有人認為無家者實在太多，相當難處理，亦知道警方人手不足，理解執法效率因此變差。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。