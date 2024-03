【灣區新聞】舊金山列治文區有選舉廣告指市參事陳詩敏是罪案危機成因 陳詩敏作出反駁（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)列治文區街上近日曾經出現一個選舉廣告,指市參事陳詩敏(Connie Chan)是罪案危機的成因,該廣告版由陳詩敏競選對手邁珍(Marjan Philhour)的競選團隊所刊登,陳詩敏反駁指,自己一直支持增加警察撥款,和派遣退休警員做社區大使到社區巡邏,有市民則坦言,看不到當局對於治安有多大的作為。

舊金山第一區市參事候選人邁珍日前在社交媒體上發文,相片可見廣告版上列出連串罪案新聞,寫有「受夠了陳詩敏?」的字句,將矛頭直指陳詩敏。

本台週四去到列治文區Geary Boulevard夾25 Avenue,發現廣告版上已經轉為其他廣告。

邁珍表示,團隊購買的廣告刊登期限在上星期結束。

現任市參事陳詩敏則指,有關廣告涉及不當使用政治資金才被移除,她指控邁珍競選兩個不同職位,將競選民主黨中央委員會所籌得的資金,用在市參事競選工程上。

她亦指,邁珍作為市長布里德的前助手,與布里德一同聯手攻擊自己。

陳詩敏說:「我覺得很不幸,有些人用政治手段和攻擊去談論公共安全,而不是真正想想如何能提供真正的方針。」

她指,過去要求聘請更多社區大使,而自己身任財政預算委員會主席,亦支持增加警察部門撥款。

陳詩敏說:「尤其是我,身為舊金山唯一的華裔市參事,他們這樣攻擊我,卻沒有想到在過去兩年,我不斷為列治文區和華裔社區爭取。」

本台向邁珍查詢,她表示,自己的競選工程完全符合競選法例。

她又指,自己敲了過千戶居民的大門,知道治安是民眾首要關心的議題,她形容陳詩敏現時雖然贊成增派警力,但在2020年卻有份贊成解散警隊,以仇視態度看待警員。

邁珍說:「我認為這是虛偽的,我們要少些意識形態,少些虛假,我們需要市參事更多行動,而不只是光寫信、空有承諾。」

她又指,在這種虛偽底下,受苦的往往都是市民。

邁珍說:「為這種虛偽付出最高代價的人是,列治文區居民和商家,我們需要一個市參事,真正將公共安全放在首位,因為沒有安全就什麼都不重要。」

一位不願露面的商戶表示,疫情後治安變差,認為小商業本應令社會經濟蓬勃,但越來越多店舖經營不下去。

飲品店老闆陳先生說:「如果市參事說撥了款、努力撥款,撥了去哪裡?左手交右手?他們上面的議員、參事,或是管理這一區的人,都不是真正幫到手,拉票的時候就幫到手,拉票的時候就什麼都可以,拉完票就說再見。」

陳詩敏表示,市長布里德將資源集中在市中心,令列治文區遭到忽略,亦有人認為無家者實在太多,相當難處理,亦知道警方人手不足,理解執法效率因此變差。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。