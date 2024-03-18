【灣區新聞】聖荷西警方懸紅一千 追緝涉嫌槍傷德國牧羊犬的兩名疑犯

【KTSF】

南灣聖荷西市一頭年幼德國牧羊犬今年1月中被人槍擊受傷，警方正追緝兩名懷疑涉案的男子。

事發於1月11日，在清晨6時35分左右，警方接報指，在Ann Darling Drive夾McKee Road，一頭不足一歲的德國牧羊犬至少身中一槍受傷。

受傷的德國牧羊犬名叫Marley，子彈從其頭顱射入，再從顎骨射出，牠的前右腳爪也受傷。

報警的女士是Marley的主人，她向警方報稱，事發時她正在睡覺，突然聽到槍聲，醒來後查看槍聲的來源時，看見愛犬在McKee Road向她跑來。

警方經調查後，確認有兩人涉及這宗虐畜案，其中一人被指是拉美裔，年約20餘歲、瘦削身材，身穿黃色風衣和藍色牛仔褲，第二名疑犯長相不明。

Marley在獸醫處治療後，目前在寄養家庭休養，警方希望公眾能提供消息，為Marley取回公道，矽谷滅罪小組已懸紅一千元，奬賞能提供破案線索的人士。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。