【灣區新聞】聖荷西警方懸紅一千 追緝涉嫌槍傷德國牧羊犬的兩名疑犯

【KTSF】

南灣聖荷西市一頭年幼德國牧羊犬今年1月中被人槍擊受傷,警方正追緝兩名懷疑涉案的男子。

事發於1月11日,在清晨6時35分左右,警方接報指,在Ann Darling Drive夾McKee Road,一頭不足一歲的德國牧羊犬至少身中一槍受傷。

受傷的德國牧羊犬名叫Marley,子彈從其頭顱射入,再從顎骨射出,牠的前右腳爪也受傷。

報警的女士是Marley的主人,她向警方報稱,事發時她正在睡覺,突然聽到槍聲,醒來後查看槍聲的來源時,看見愛犬在McKee Road向她跑來。

警方經調查後,確認有兩人涉及這宗虐畜案,其中一人被指是拉美裔,年約20餘歲、瘦削身材,身穿黃色風衣和藍色牛仔褲,第二名疑犯長相不明。

Marley在獸醫處治療後,目前在寄養家庭休養,警方希望公眾能提供消息,為Marley取回公道,矽谷滅罪小組已懸紅一千元,奬賞能提供破案線索的人士。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。