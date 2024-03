【KTSF】

賓夕法尼亞州一個小鎮週六早上發生槍擊案,三人死亡,當地發出就地庇護令,該縣原定在週六舉行的St.Patricks Day遊行亦因事件而取消。

案發在早上約9時,費城近郊的Falls小鎮,警方指,疑犯在鎮上兩個地方開槍,他先殺死繼母和13歲的妹妹,然後到另一個地點槍殺一名女子,死者是疑犯兩個兒子的媽媽。

警方很快鎖定疑犯,是26歲的無家可歸者Andre Gordon。

槍擊案發生後,疑犯再到一間商店搶劫了一個人,並劫走一輛Honda CRV逃去。

警方後來發現,疑犯開車到新澤西州Trenton,藏在一間屋內,稍後疑犯向警方投降,結束對峙局面。

