【加州新聞】加州公路巡警警車被逆向行駛汽車蓄意衝撞（視頻）

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沙加緬度附近發生一宗警車被撞事件，一輛加州公路巡警的車輛，停靠在公路路肩時，竟然遭一輛逆向行駛的汽車衝撞，警方表示，肇事司機是蓄意為之，提醒您以下畫面可能令人感到不安。

這個讓人心跳停止的一幕，被監視錄影機捕捉下來，一輛白色汽車在公路路肩上，加速逆向朝路邊的加州公路巡警（CHP）警車撞去，車內有兩名警員。

事件原本被視為單純的車禍意外，不過公路巡警調查後認定，肇事司機是蓄意為之。

這個影片是行經的汽車拍攝到，並交給警方調查，肇事汽車撞擊後翻了幾次，也導致公路巡警的警車嚴重損壞，幸好車內兩名警員都有繫安全帶，兩人受傷送院治療後均已出院，並在家療養。

公路巡警現在使用這個案例，展現巡警在公路上執法的危險性，稱許所有巡警勇敢出勤，卻不為人知，並承諾一定會對肇事司機究責，要讓大家知道，針對執法人員的攻擊會有嚴重的後果。

肇事司機也受傷，並已經被捕。

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