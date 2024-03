【加州新聞】加州公路巡警警車被逆向行駛汽車蓄意衝撞（視頻）

【KTSF】

沙加緬度附近發生一宗警車被撞事件,一輛加州公路巡警的車輛,停靠在公路路肩時,竟然遭一輛逆向行駛的汽車衝撞,警方表示,肇事司機是蓄意為之,提醒您以下畫面可能令人感到不安。

這個讓人心跳停止的一幕,被監視錄影機捕捉下來,一輛白色汽車在公路路肩上,加速逆向朝路邊的加州公路巡警(CHP)警車撞去,車內有兩名警員。

事件原本被視為單純的車禍意外,不過公路巡警調查後認定,肇事司機是蓄意為之。

這個影片是行經的汽車拍攝到,並交給警方調查,肇事汽車撞擊後翻了幾次,也導致公路巡警的警車嚴重損壞,幸好車內兩名警員都有繫安全帶,兩人受傷送院治療後均已出院,並在家療養。

公路巡警現在使用這個案例,展現巡警在公路上執法的危險性,稱許所有巡警勇敢出勤,卻不為人知,並承諾一定會對肇事司機究責,要讓大家知道,針對執法人員的攻擊會有嚴重的後果。

肇事司機也受傷,並已經被捕。

