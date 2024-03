【有線新聞】

相信會代表美國共和黨競逐總統的特朗普拉票時,談到若當選,不會再讓中國汽車進口,又警告如果落敗,國家將面對嚴重後果。

前總統特朗普說:「如果我落敗,將會出現一場殺戮,這只是第一步,國家將會遭到血洗。若我落選,我猜美國從此再也沒有選舉。」

總統拜登的競選陣營批評特朗普想重演國會山莊騷亂,呼籲美國人用選票反對特朗普的極端思想,和他對暴力、復仇的渴望。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。