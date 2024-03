【KTSF】

舊金山市府現在正在優化聘用員工的流程,以加速解決在新冠疫情爆發後人手不足的問題。

舊金山市府在新冠疫情爆發後面臨人手不足,招募員工進度緩慢的問題,市府現在將110室改為招募員工的中心。

受新冠疫情影響,2020年,舊金山市府完全停止招募員工,去年有將近5千個職位空缺,導致人手不足,造成包括Muni公車司機短缺,及緊急情況回應緩慢等問題。

