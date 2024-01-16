AAMG最近與安老自助處合作推出「預立醫療照護計畫 (ACP)」

AAMG美亞醫療集團最近與安老自助處合作推出「預立醫療照護計畫 (ACP)」

讓您掌握知識和工具，為未來健康做出明智的決定。這不是關於結束，而是關於開始

AAMG作為您長期信賴的醫療團隊，我們就像您的家人一樣，希望您能盡情享受健康快樂。然而，誰也無法預知未來，您是否想過：

我能幫我的家人減輕做艱難決定的負擔嗎？

沒有我的指示，他們會為我的治療傷透腦筋嗎？

如何確保我的意願被尊重，讓家人免於痛苦？

我們可以幫到您！我們最近與安老自助處合作推出「預立醫療照護計畫 (ACP)」，讓您掌握知識和工具，為未來健康做出明智的決定。這不是關於結束，而是關於開始。

別等到太晚才行動！立即開始您的 ACP 旅程，享受免費諮詢！我們的熱心代表將會：

解釋不同的 ACP 選擇：我們將帶您了解各種可用的指令，幫助您找到最符合您價值觀和信念的選項。

指導您完成流程：我們將為您提供所需的所有資訊和資源，幫助您做出明智的決定。

解答您的問題並提供持續支援：我們將與您一起合作，確保您的 ACP 計劃符合您的需求。

想像一下：

家人不再猜測：您的醫療意願將清楚記錄，家人隨時可以查閱。

減少壓力和衝突：開放溝通和明智的決定，讓您的家人在困難時期和諧地互相支持。

採取行動很簡單：

轉至 net/acp-service 或致電 415-533-6440。 與專門的 ACP代表預約免費諮詢。 與朋友和家人一起參加我們的線上相關研討會，就有機會贏得獎品！

第一工作坊：安寧照護計劃入門 – 瞭解您的選擇和權利

1/12/24, 1:00-2:00pm

第二工作坊：做出明智的决定 – 面對醫療選擇時的導航

1/19/24, 1:00-2:00pm

第三工作坊：愛的語言 – 與家人有效溝通安寧照護計劃

1/24/24, 1:00-2:00 pm

ZOOM 會議

ZOOM 會議 ID: 819 8613 7412

密碼/Passcode: 123456

語言: 廣東話

給您的家人一份清晰的禮物，保護自己免於不必要的痛苦。今天就開始您的 ACP 旅程吧！