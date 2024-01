【加州新聞】加州2022年仇亞事件顯著下降 哪些政策及法案具成效（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

針對亞裔族群的仇恨犯罪在疫情期間達到高峰,並受到各層級的立法人員關注,加州在2022年就看到仇亞事件的顯著下降,來看這背後有哪些政策及法案的成效。

加州司法部在2022年度仇恨犯罪報告中記載,通報涉及種族偏見的仇恨犯罪事件,整體上增加了11.4%,但針對亞裔族群的仇恨犯罪,通報案例就從2021年的247宗下降至140宗,也就是少了約四成。

仇亞事件自疫情期間在全國達到高峰,一直到現在看到加州的通報案例大幅下降,是在許多不同領域、組織及社區人士的共同努力之下所得到的成果。

而在公共政策方面就可以看到,從最高階級的聯邦政府,到最熟悉不過的地方領袖,近年來是如何透過立法來防止仇恨犯罪的擴散。

拜登說:「太多亞裔上街時心懷恐懼,早上起床時擔心自己與親人的安危,他們遭攻擊、責怪、當成代罪羔羊、被騷擾、遭言語攻擊、身體攻擊、殺害。」

這是總統拜登在2021年亞特蘭大按摩中心槍擊案發生後,對仇亞罪案的譴責聲明,該槍案總計造成八死一傷,其中四名死者為亞裔女性。

事發兩個月後,拜登也簽署跨黨派聯邦議員通過的《COVID-⁠19仇恨犯罪法》,旨在加強舉報仇恨犯罪,及增加對起訴仇恨犯罪的資源,並提高公眾對仇恨犯罪,尤其仇亞事件的意識。

代表南加州的聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)說:「從仇亞事件一開始,我主導的國會亞太核心小組立即召開了記者會、,發表聲明、開聽證會和致信,我們研擬了《COVID-19仇恨犯罪法》,最後由總統拜登簽署成為法例,它提供了更有力的仇恨犯罪起訴,以及更多的數據收集,因為到目前為止,我們收集仇恨犯罪數據的系統非常非常地差。」

趙美心是國會亞太核心小組CAPAC的主席,該委員會由跨黨派的亞太裔眾議員組成,並關心以及維護亞太裔族群在各個層面的權益。

趙美心指,現實委員會的成員們,最關注的是美中戰略競爭的惡化,將導致華裔,甚至亞裔人士在美國被仇恨犯罪針對。

但不只是在聯邦層級,有加州眾議員也反映了這樣的擔憂。

代表南灣矽谷一代的加州眾議員羅達倫(Evan Low)說:「我們擔心針對亞裔的攻擊,在與中國的競爭中,我們在這裡受到攻擊,我們擔心沒把政府跟人民區分,這就是為什麼我們需要發聲,我們在任何情況下都不會接受種族主義。」

羅達倫是加州議會亞太裔立法黨團的主席,他認為加州在打擊亞裔仇恨,以及提高對亞裔族群的重視,往往是領先全國的。

羅達倫說:「目前沒有其他的州將農曆新年定為法定假日,我們通過了2千萬元公帑,用於支持社區組織,以及資助少數族裔媒體,我們要求畢業生必須接受關於亞裔族裔的教育,我們要求公司董事會中,有少數族裔和亞裔人士,我們做了很多,但還可以做得更多。」

代表舊金山選區的州眾議員丁右立(Phil Ting),也提及加州通過的《停止亞太裔仇恨》補助。

丁右立說:「我認為過去這幾年,我們看到仇亞的增加,我非常自豪能夠領導一項預算案,為許多前線的社區團體募資,他們應對了仇亞,現在我們已撥款超過兩億元,給這些社區團體,有大有小,以在我們的社區建立基礎設施,我也正在制定一項仇恨犯罪法案,以確保每個執法機構都有仇恨犯罪政策,令人震驚的是並非所有機構都有。」

而這些提升亞裔能見度,以及有關打擊仇恨犯罪的州法例,也在地方層級看到配套。

東灣奧克蘭是灣區的三大城市之一,根據最新的2020年人口普查資訊,亞裔就至少佔市內人口的15%,大約是67,000多人。

奧克蘭市長盛桃(Sheng Tao)就表示,市內往往最受仇恨犯罪針對的族群,也是最脆弱的亞裔長者,除了州法例提供的框架,奧克蘭也推動自己的計劃。

盛桃說:「在奧克蘭市,我們創建了社區大使計劃,大使可以用車護送長者,到其公寓或其他去處,但更重要的是,我們在宣揚他們的故事,告訴他們,「我們正視在發生的事,你是重要的」,不僅如此,我們還有積極主動的作為。」

從上到下的立法者及領導人都深刻了解,仇恨犯罪對社區所帶來的威脅及傷害,也知道偏見與仇恨,不是一夜之間可以解決的,所以透過各種長短期計劃,強化執法人員打擊仇恨犯罪能力、提供第一線人員所需的資源、加強多元化及包容性的教育,以及提升亞裔的能見度及代表性,降低仇亞事件的發生,也還給民眾一個安全的社區。

