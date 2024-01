【灣區新聞】奧克蘭華埠兩車被搶財物 市民駕車跟蹤賊人拔槍阻嚇（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠上週五發生持械搶劫案,有汽車鏡頭片段顯示,兩輛車在劫案中被賊人打破車窗搶走財物,有市民駕車跟蹤,直至賊人拔槍才停止。

奧克蘭華埠10街在上週五上午9時左右發生持械搶劫案,根據奧克蘭藍天使隊長鄺偉提供的片段顯示,匪徒分別打破一輛平治SUV的後座車窗,當時在司機位的亞裔女事主急忙打開車門逃跑,不斷揮手呼救。

事敗的匪徒馬上將目標轉到一輛停在超市旁正在卸貨的貨車上,賊人在數秒內打破貨車的車窗,搶走一個袋子後,登上一架黑色汽車逃走。

有市民當時在車上看到案發過程,馬上開車展開追蹤,行車記錄器顯示,雙方有碰撞,其後犯案車輛更駛向單行路逆駛逃走,追逐戰來到Jackson街附近才停止,原來是賊人掏出手槍指向事主。

事後警方接報後趕到現場,根據事主反映,其中一名搶匪是非洲裔青年,身穿黑色連帽衛衣,灰色運動褲,白襪黑鞋。

根據奧克蘭華埠街坊的微信群組,有街坊反映案發前,該黑色車輛已經在華埠物色目標和在附近作案。

奧克蘭華埠社區領袖陳錫澎(Carl Chan)表示,華裔居民容易成為目標。

陳錫澎說:「那些賊人一般也知道,華人或亞裔通常一般會帶現金,以及他們經常認為我們的手錶、手袋是名貴,通常一般搶劫我們都有得著,在金錢上,所以每次為什麼是針對華人或亞裔,這是大家要留意的,現在這些案件實在是太過普遍,但反而在華埠會通知,很多時我們拍攝了,有錄影,以及就是如果我們不這樣處理的話,我們怎去爭取警力,在維持治安上,所以希望大家了解,你所看到的片段,不是代表奧克蘭華埠,而是整個灣區的大環境。」

