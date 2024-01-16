【灣區新聞】奧克蘭華埠兩車被搶財物 市民駕車跟蹤賊人拔槍阻嚇（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣奧克蘭（屋崙）華埠上週五發生持械搶劫案，有汽車鏡頭片段顯示，兩輛車在劫案中被賊人打破車窗搶走財物，有市民駕車跟蹤，直至賊人拔槍才停止。

奧克蘭華埠10街在上週五上午9時左右發生持械搶劫案，根據奧克蘭藍天使隊長鄺偉提供的片段顯示，匪徒分別打破一輛平治SUV的後座車窗，當時在司機位的亞裔女事主急忙打開車門逃跑，不斷揮手呼救。

事敗的匪徒馬上將目標轉到一輛停在超市旁正在卸貨的貨車上，賊人在數秒內打破貨車的車窗，搶走一個袋子後，登上一架黑色汽車逃走。

有市民當時在車上看到案發過程，馬上開車展開追蹤，行車記錄器顯示，雙方有碰撞，其後犯案車輛更駛向單行路逆駛逃走，追逐戰來到Jackson街附近才停止，原來是賊人掏出手槍指向事主。

事後警方接報後趕到現場，根據事主反映，其中一名搶匪是非洲裔青年，身穿黑色連帽衛衣，灰色運動褲，白襪黑鞋。

根據奧克蘭華埠街坊的微信群組，有街坊反映案發前，該黑色車輛已經在華埠物色目標和在附近作案。

奧克蘭華埠社區領袖陳錫澎（Carl Chan）表示，華裔居民容易成為目標。

陳錫澎說：「那些賊人一般也知道，華人或亞裔通常一般會帶現金，以及他們經常認為我們的手錶、手袋是名貴，通常一般搶劫我們都有得著，在金錢上，所以每次為什麼是針對華人或亞裔，這是大家要留意的，現在這些案件實在是太過普遍，但反而在華埠會通知，很多時我們拍攝了，有錄影，以及就是如果我們不這樣處理的話，我們怎去爭取警力，在維持治安上，所以希望大家了解，你所看到的片段，不是代表奧克蘭華埠，而是整個灣區的大環境。」

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