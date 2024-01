【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)華埠週一清晨時分有人涉嫌偷竊住宅樓宇的郵件,有閉路電視拍攝到案發過程。

案發現場位於Grant夾Washington街一棟住宅樓宇,一名華埠居民提供的閉路電視片段可見,住戶的信箱在大樓門口的外面,就在行人道旁邊。

清晨5點左右,有人用工具撬開大約七個信箱,並偷走其中兩個信箱裡的郵件。

這名居民透露,樓宇經常發生盜竊郵件的事件,閉路電視最少拍攝到從前發生過的幾宗盜竊案,案發時間是深夜或清晨時分。

提供片段的居民表示,有不同的匪徒在華埠盜竊郵件。

本台向負責華埠治安的中央警局查詢關於郵件盜竊的問題,至截稿時尚未有回覆。

