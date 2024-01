【KTSF】

位於舊金山(三藩市)的80號州際公路發生汽車飛出公路撞向住宅的意外,女司機嚴重受傷,當局表示,安全帶救了她的性命。

加州公路巡警(CHP)表示,週日晚深夜11點左右,收到撞車的報告,現場是80號公路Harrison街的出口下坡道。

CHP表示,一輛豐田Corolla以不安全的速度駕駛,在轉彎時失控衝出公路圍牆,撞向旁邊一棟住宅樓宇,然後跌落下面位於Sterling街的公路入口。

CHP表示,樓宇的二樓和三樓損毀,裡面的人當時以為發生地震。

肇事的汽車損毀嚴重,裡面只有女司機一人,她有佩戴安全帶,獲救之後送院治療。

