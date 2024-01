【KTSF】

奧克蘭(屋崙)華埠週一發生持槍搶劫案。

根據Citizen的消息,案發地址位於Broadway 988號路段,警方指,三名男子持槍搶劫了一人,搶走價值33,000元的LV產品。

賊人其後駕駛一輛白色2024年Mazda SUV,沿著Franklin街北行方向離開。

