兩個在東灣Vallejo經營非法大麻種植場的男人,被聯邦司法部控告賄賂當地的樓宇檢查員,司法部指兩人承認串謀行賄。

司法部指出,41歲San Bruno居民Steven Chu,以及36歲舊金山(三藩市)居民Ben Guan,2020年7月在Vallejo經營一個非法大麻種植場期間,收到當地當地政府通知,指出他們的種植場違法,包括涉及非法毒品活動,如不改正,市政府會採取行動。

後來兩名被告用金錢賄賂一個樓宇檢查員,企圖撤銷違例的紀錄,令市府不會再干預種植場的運作。

司法部指出,兩個被告六次付錢給樓宇檢查員,總共2萬7千元,但他們不知道該樓宇檢查員其實一直與執法人員合作,記錄雙方的會面,最終聯邦調查局介入調查後破案。

