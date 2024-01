【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)市長布里德表示,市府在去年加大清理無家可歸者營地的力度,幾個月內,街道上無家可歸者帳篷數量減少了約17%。

舊金山去年7月共有609個無家可歸者帳篷,但當在9月時收到聯邦上訴法院頒布的指引後,市府可以採取更果斷的方法來清理營地,去年11月市內帳篷數量已減少至508個,是自2022年6月以來的最低水平。

11月正正亦是舊金山主辦亞太經合組織峰會(APEC)期間,市府亦表示,安置在收容所或房屋的露宿者人數,比2022年增加了兩成。

布里德辦公室提供的數據顯示,街道外展團隊去年接觸的營地居民中,有64%拒絕接受庇護床位,或表示他們有其他地方可以住。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。