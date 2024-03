影評：《奇蹟列車》救人無謂力量大小

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

二次大戰之前,納粹德國侵佔東歐捷克之際,一名英國籍男子將六百多名猶太孩童,救到英國的故事。

納粹德國發動二次大戰之前,先是強行併吞捷克的蘇德台地區。這引發許多難民逃到首都布拉格,在難民營中過著水深火熱的生活。一名英國男子Nicholas Winton,見到難民營中的孩子,想到把他們送到英國,幫他們找領養家庭,用這個方式拯救孩童。Nicholas 開始時和他的母親合作,記錄這些孩童,幫他們找到願意領養他們的家庭,然後安排簽證。經歷艱難的官僚程序,還要為每個孩童繳付當時50英鎊,相等於現在大約一萬美元的費用,給這些孩童辦好簽證。期間用了8班火車,把669名孩童送到英國。原本人數最多、兩百多名孩童的第9班火車,被已經侵入布拉格的納粹德軍阻攔。德國正式挑起戰爭之後,Nicholas 的這個拯救孩童的行動,也被迫結束。

到了上世紀80年代,Nicholas 在清理書房時,要把記錄拯救孩童行動的冊子捐出。之後上電視節目發現,整個攝影棚中的觀眾,都是自己在50年前救來英國的孩童。

這是英國電視導演James Hawes 的首部長篇電影,請來國寶級影帝Anthony Hopkins 演晚年的英雄,每一幕緊扣觀眾心弦。令人讚歎的是認識到一個人,可以如何運用個人從自身找到的力量,靠自己的理念堅定的做自己認為是對的事,期間感動身邊的人,落實救一個人可以改變世界的名言。更何況這行動中救到的六百多人,和他們的無數後代,在把救人心態傳給下一代。從他們的生活中,給自己創造出一個永垂不朽的事蹟。

《奇蹟列車 One Life》啟發大家在生活中,創造出感動身邊人的舉措。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

電影目前在灣區多處戲院上映。

“One Life” Review: A man’s legacy of saving 669 lives

“Screening Room” reviews “One Life”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://bleeckerstreetmedia.com/one-life

Now in theatres.

