【有線新聞】

南韓和日本指北韓發射多枚彈道導彈。

南韓聯合參謀本部稱,北韓早上7時多由平壤一帶,向東部海域發射至少三枚短程彈道導彈,飛行約300公里後墜落,估計目標是南韓的軍事設施,強烈譴責北韓威脅朝鮮半島和平穩定,會與美國、日本密切分享情報。

日本防衛省亦探測到北韓早上發射三枚彈道導彈,最高高度約50公里,相信未有落入日方專屬經濟區。首相岸田文雄向北韓提出嚴正抗議,批評行為不能接受,今次是北韓自1月中以來今年第二次發射彈道導彈。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。