【有線新聞】

北韓領導人金正恩批評,國家經濟發展規劃不切實際。

官媒朝中社報道,勞動黨一連四日的二中全會周四落幕。金正恩批評,內閣制訂的經濟規劃不考慮國內農業不利條件,訂下不切實際的目標,反而電力和工業部門,則卸責降低目標。他警告會嚴厲打擊官僚主義、濫權和舞弊,撤換了上任僅一個月的經濟部長金斗一。分析認為,反映北韓經濟困境嚴峻。

金正恩之後與官員觀看新春演出,雖然北韓去年實施《禁煙法》,但相中可見他仍然手持香煙。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。