波音公司又發生事故,週五一架從舊金山(三藩市)國際機場飛往俄勒岡州的聯合航空波音737-800,在降落後發現遺失了一塊外部的板。

俄勒岡州Medford機場總監Amber Judd說:「我們沒有發現任何碎片,或任何板或任何東西,於是跑道重新開放,所有人都著陸、並且繼續操作正常。」

當地機場一度就事件暫停運作,以檢查跑道和機場是否有飛機碎片,不過並未有發現。

當局指是在飛機降落後的例行檢查中,發現飛機少了一塊外部板。

這次是聯合航空一個月內相繼發生的至少4宗客機事故之一,其中三架飛機是由舊金山國際機場起飛。

