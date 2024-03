【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)Harrison街週四發生持械搶劫案,事主被威脅交出財物,書包被搶走。

根據奧克蘭警方表示,週四於奧克蘭Harrison街300號一帶,中午12時45分左右發生持械搶劫案,三名身穿黑色衣物、戴口罩和手套的匪徒,威脅男事主交出財物,男事主交出裝有身份證和信用卡的棕色書包。

有目擊者在社區報料應用程式Citizen稱,見到匪徒登上一架白色Acura或者Infiniti汽車,沿7街向東方向逃去。

警方正調查案件,任何目睹案發經過的人,可以聯絡警方提供線索,電話是(510) 238-3326。

