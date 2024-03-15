【灣區新聞】Alameda縣地檢官Pamela Price被指出於報復解僱兩名職員

March 15, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
Alameda縣地檢官Pamela Price (KTSF)

【KTSF 歐志洲報導】

根據《舊金山紀事報》報導，正面臨罷免行動的Alameda縣地檢官Pamela Price，現在又被指錯誤解僱兩名職員，以報復他們在2022年的地檢官選舉中支持Price的對手。

《舊金山紀事報》取得的文件，是地檢處的兩位前職員向縣府提出的索賠書。

在2023年3月的文件中指出，前地檢處職員Maria Ramirez，因為被發現早前參與Pamela Price選舉中的對手Terry Wiley的競選活動，在上班第五天的時候被解僱而被護送出法庭大樓。

Ramirez表示，她是一個有兩個孩子的單身母親，之前只是受薪為Wiley工作，這樣被解僱對她不公平。

另外一份在去年7月提出的索賠書中指，前地檢官Nancy O’Malley僱用76歲的Douglas Butler，同樣因為在選舉中支持Price的同一個對手，而成為Price的目標。

當他因肩膀和膝蓋傷患索取工傷賠償，回去上班之後被解僱。

兩位當事人各向縣府要求得到25,000元的補償，文件中也說，地檢處沒有給予解僱他們的理由。

地檢處向《舊金山紀事報》表示，因為事件關係到人事議題而不願置評。

截至目前索，賠書還沒有延伸成為法律訴訟，但是兩位當事人仍然沒有從縣府取得任何賠償。

雖然在加州法律下，僱主並不需要給予解僱的理由或警告，但是僱主不能因為年齡、健康或政治取向，歧視並解僱職員。

此前，Price已經被指因為有記者做出對她的負面報導，而不讓該名記者出現Price的記者會。

然後，在2月的時候，Price的前發言人Patti Lee，也提出Price不斷公開發表歧視亞裔的言論。

針對罷免Price的行動，Alameda縣的選務處官員表示，罷免行動在3月4日遞交的123,374個簽名中，無法從隨意篩檢中確認收集到足夠簽名，簽名門檻是73,195，根據加州法例，選務處目前必須以人手個別點算收集到的簽名。

反對罷免的陣營表示，罷免一方在第一輪已經失敗，說整個行動是為了趕走民主程序選出的地檢官。

而提出罷免的組織Save Alameda For Everyone則發表聲明表示，歡迎選務處親手點算簽名，來確保結果公正。

選務處早前表示，根據州法例，選務處由收到簽名開始有30天的時間進行檢查簽名的工作。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*