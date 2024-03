【灣區新聞】Alameda縣地檢官Pamela Price被指出於報復解僱兩名職員

【KTSF 歐志洲報導】

根據《舊金山紀事報》報導,正面臨罷免行動的Alameda縣地檢官Pamela Price,現在又被指錯誤解僱兩名職員,以報復他們在2022年的地檢官選舉中支持Price的對手。

《舊金山紀事報》取得的文件,是地檢處的兩位前職員向縣府提出的索賠書。

在2023年3月的文件中指出,前地檢處職員Maria Ramirez,因為被發現早前參與Pamela Price選舉中的對手Terry Wiley的競選活動,在上班第五天的時候被解僱而被護送出法庭大樓。

Ramirez表示,她是一個有兩個孩子的單身母親,之前只是受薪為Wiley工作,這樣被解僱對她不公平。

另外一份在去年7月提出的索賠書中指,前地檢官Nancy O’Malley僱用76歲的Douglas Butler,同樣因為在選舉中支持Price的同一個對手,而成為Price的目標。

當他因肩膀和膝蓋傷患索取工傷賠償,回去上班之後被解僱。

兩位當事人各向縣府要求得到25,000元的補償,文件中也說,地檢處沒有給予解僱他們的理由。

地檢處向《舊金山紀事報》表示,因為事件關係到人事議題而不願置評。

截至目前索,賠書還沒有延伸成為法律訴訟,但是兩位當事人仍然沒有從縣府取得任何賠償。

雖然在加州法律下,僱主並不需要給予解僱的理由或警告,但是僱主不能因為年齡、健康或政治取向,歧視並解僱職員。

此前,Price已經被指因為有記者做出對她的負面報導,而不讓該名記者出現Price的記者會。

然後,在2月的時候,Price的前發言人Patti Lee,也提出Price不斷公開發表歧視亞裔的言論。

針對罷免Price的行動,Alameda縣的選務處官員表示,罷免行動在3月4日遞交的123,374個簽名中,無法從隨意篩檢中確認收集到足夠簽名,簽名門檻是73,195,根據加州法例,選務處目前必須以人手個別點算收集到的簽名。

反對罷免的陣營表示,罷免一方在第一輪已經失敗,說整個行動是為了趕走民主程序選出的地檢官。

而提出罷免的組織Save Alameda For Everyone則發表聲明表示,歡迎選務處親手點算簽名,來確保結果公正。

選務處早前表示,根據州法例,選務處由收到簽名開始有30天的時間進行檢查簽名的工作。

