【灣區新聞】舊金山市府律師邱信福回應是否有意競選市長

舊金山(三藩市)11月的市長選舉,根據選務處的資料,至今已經有40多人提交意向書,表態有意參選市長,近日有人表示關心舊金山市府律師邱信福會否有意角逐市長一職,本台週五找到邱信福,取得他的回應。

邱信福週五回覆本台查詢時表示,現時尋求連任舊金山市府律師一職。

根據舊金山選務處網站,邱信福已經表態有意競選連任市府律師。

而市長選舉方面,選務處網站資料顯示目前有48人表態有意11月競選市長,名單包括現任市長布里德、慈善家羅偉(Daniel Lurie)、曾經擔任臨時市長的麥法恩(Mark Farrell),及現任市參事安世輝(Ahsha Safai),暫時沒有邱信福的名字。

而市長選舉的正式報名截止日期是6月11日,2021年,市長委任當時仍然擔任州眾議員的邱信福為市府律師。

