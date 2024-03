【灣區新聞】奧克蘭有郵差遇劫 全美去年發生600多宗同類案件

【KTSF】

想想郵差,他們只是為了完成自己的工作,但郤冒著生命危險,這宗發生在東灣奧克蘭(屋崙)郵差劫案,還被閉路電視拍下了驚險的一刻,不過這不僅僅是灣區的問題,在全國,2023年就有600多宗搶劫郵遞員的事件,比2022年增加了三成。

這是一個令人心痛的聲音,一名美國郵政服務(USPS)的郵差,在奧克蘭的Adams Point社區附近,Euclid Street夾Van Buren Avenue派送郵件時,被一名男子搶劫,郵差被嚇至尖叫。

記者將片段給附近的居民看,她有這樣的回應:「這些日子並不罕見,我不擔心我的安全,我認為郵差應該…我不知道他們身上是否帶有某種安全警報器之類的東西。」

事件被一名居民的保安鏡頭捕捉到了,美國郵政服務的調查員Matthew Norfleet表示,郵差沒有丟失郵件,丟失的是郵局工具套件。

Norfleet說:「你若不是郵差,而擁有這些工具套件鑰匙,唯一原因就是為了偷竊郵件。」

Norfleet表示,美國郵政服務會不斷更換鎖,但始終存在一些滯後,而每把鑰匙可以打開數千個信箱。

Norfleet說:「罪犯會利用這些鑰匙,我們想讓人們知道,他們若沒收到期待的郵件,尤其是一些可以被利用的金融文件,比如支票或信用卡,那麼這些人也應該聯繫郵政調查局。」

USPS提供了15萬美元的獎金捉拿涉案匪徒,居民Tyler Hilla Goss說,他從在該地區的另一名郵差聽聞這個搶劫案,他說每當他遛狗時,都會考慮安全問題。

Goss說:「我們一直在擔心,因為知道其他郵差也有這個問題,所以聽到它發生在住家附近,有點令人不安。」

不過劫案每個人都可能成為目標,所以保持防禦性很重要,而這宗案件屬於聯邦和州兩個層面的罪行,涉案者一旦被捕,他將在兩個法院受審。

