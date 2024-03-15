【灣區新聞】奧克蘭有郵差遇劫 全美去年發生600多宗同類案件

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想想郵差，他們只是為了完成自己的工作，但郤冒著生命危險，這宗發生在東灣奧克蘭（屋崙）郵差劫案，還被閉路電視拍下了驚險的一刻，不過這不僅僅是灣區的問題，在全國，2023年就有600多宗搶劫郵遞員的事件，比2022年增加了三成。

這是一個令人心痛的聲音，一名美國郵政服務（USPS）的郵差，在奧克蘭的Adams Point社區附近，Euclid Street夾Van Buren Avenue派送郵件時，被一名男子搶劫，郵差被嚇至尖叫。

記者將片段給附近的居民看，她有這樣的回應：「這些日子並不罕見，我不擔心我的安全，我認為郵差應該…我不知道他們身上是否帶有某種安全警報器之類的東西。」

事件被一名居民的保安鏡頭捕捉到了，美國郵政服務的調查員Matthew Norfleet表示，郵差沒有丟失郵件，丟失的是郵局工具套件。

Norfleet說：「你若不是郵差，而擁有這些工具套件鑰匙，唯一原因就是為了偷竊郵件。」

Norfleet表示，美國郵政服務會不斷更換鎖，但始終存在一些滯後，而每把鑰匙可以打開數千個信箱。

Norfleet說：「罪犯會利用這些鑰匙，我們想讓人們知道，他們若沒收到期待的郵件，尤其是一些可以被利用的金融文件，比如支票或信用卡，那麼這些人也應該聯繫郵政調查局。」

USPS提供了15萬美元的獎金捉拿涉案匪徒，居民Tyler Hilla Goss說，他從在該地區的另一名郵差聽聞這個搶劫案，他說每當他遛狗時，都會考慮安全問題。

Goss說：「我們一直在擔心，因為知道其他郵差也有這個問題，所以聽到它發生在住家附近，有點令人不安。」

不過劫案每個人都可能成為目標，所以保持防禦性很重要，而這宗案件屬於聯邦和州兩個層面的罪行，涉案者一旦被捕，他將在兩個法院受審。

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