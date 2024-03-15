【全國新聞】被控合謀抬高佣金 全國房地產經紀人協會以4.18億和解訴訟

March 15, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

全國房地產經紀人協會（NAR）涉嫌合謀抬高佣金案，週五NAR同意支付4億1800萬美元和解金，並取消目前在買賣房屋時，賣家需支付6%標準佣金的政策。

訴訟指，一班房屋賣家早前起訴代表超過100萬房地產經紀人的NAR，指他們合謀抬高中介佣金。

批評人士稱，做法導致經紀會傾向向買屋者推銷價格比較高的房產，因為每宗買賣，賣家需支付6%的標準佣金。

他們同時表示，手法實際上推高屋價，因為賣家不僅要支付經紀佣金，還要負責買家經紀的佣金。

提出訴訟的賣家認為，買家應該與自己的經紀協商佣金，不應由賣家獨力承擔。

全國房地產經紀人協會週五已就訴訟同意支4億1800萬元和解金，同時同意取消相關佣金的規定。

如今在美國買賣房屋，賣家需要額外支付屋價6%作為經紀佣金，買賣經紀各分3%，而賣家實際上會將佣金的成本轉嫁到房屋價格上，此舉有望日後降低買賣房屋的成本。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*