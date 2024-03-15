【全國新聞】被控合謀抬高佣金 全國房地產經紀人協會以4.18億和解訴訟

【KTSF 朱慧琪報導】

全國房地產經紀人協會（NAR）涉嫌合謀抬高佣金案，週五NAR同意支付4億1800萬美元和解金，並取消目前在買賣房屋時，賣家需支付6%標準佣金的政策。

訴訟指，一班房屋賣家早前起訴代表超過100萬房地產經紀人的NAR，指他們合謀抬高中介佣金。

批評人士稱，做法導致經紀會傾向向買屋者推銷價格比較高的房產，因為每宗買賣，賣家需支付6%的標準佣金。

他們同時表示，手法實際上推高屋價，因為賣家不僅要支付經紀佣金，還要負責買家經紀的佣金。

提出訴訟的賣家認為，買家應該與自己的經紀協商佣金，不應由賣家獨力承擔。

全國房地產經紀人協會週五已就訴訟同意支4億1800萬元和解金，同時同意取消相關佣金的規定。

如今在美國買賣房屋，賣家需要額外支付屋價6%作為經紀佣金，買賣經紀各分3%，而賣家實際上會將佣金的成本轉嫁到房屋價格上，此舉有望日後降低買賣房屋的成本。

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