【全國新聞】被控合謀抬高佣金 全國房地產經紀人協會以4.18億和解訴訟

【KTSF 朱慧琪報導】

全國房地產經紀人協會(NAR)涉嫌合謀抬高佣金案,週五NAR同意支付4億1800萬美元和解金,並取消目前在買賣房屋時,賣家需支付6%標準佣金的政策。

訴訟指,一班房屋賣家早前起訴代表超過100萬房地產經紀人的NAR,指他們合謀抬高中介佣金。

批評人士稱,做法導致經紀會傾向向買屋者推銷價格比較高的房產,因為每宗買賣,賣家需支付6%的標準佣金。

他們同時表示,手法實際上推高屋價,因為賣家不僅要支付經紀佣金,還要負責買家經紀的佣金。

提出訴訟的賣家認為,買家應該與自己的經紀協商佣金,不應由賣家獨力承擔。

全國房地產經紀人協會週五已就訴訟同意支4億1800萬元和解金,同時同意取消相關佣金的規定。

如今在美國買賣房屋,賣家需要額外支付屋價6%作為經紀佣金,買賣經紀各分3%,而賣家實際上會將佣金的成本轉嫁到房屋價格上,此舉有望日後降低買賣房屋的成本。

