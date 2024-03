【全國新聞】龍捲風襲擊中西部地區 俄亥俄州至少3人亡

【KTSF 張擎鳳報導】

龍捲風襲擊中部地區,緊急應變機構正在評估災難損失,並尋找倖存者,死亡人數可能會上升,俄亥俄州已確認至少有3人死亡,也有數十人受傷。

中西部遭到多場龍捲風欠襲,從德州延伸到賓夕凡尼亞州,俄亥俄州、印第安那州和肯塔基州等州受災最為嚴重。

俄亥俄州Logan縣等地遭受了令人難以置信的破壞,已確認多人死亡,數十人受傷,星期五的空中調查揭示了後果。

Logan縣警局長Randall Dodds說:「令人難以置信的破壞,我無法只用爆炸來形容它

在印第安那州,更多搜救小組於星期五上午抵達,在多個被龍捲風吹倒的建築物中搜尋倖存者,並準備好救回任何受害者。

印第安納州警察局長Doug Carter說:「今天當民眾意識到家園和生計遭到嚴重破壞時,才真正理解龍捲風的威力。」

伴隨著龍捲風,一部份地區下起了巨大的冰雹。

災民Melody Haller說:「你甚至看不到外面,只能聽到轟隆隆的聲音。」

災民Alayna Schlem說:「我能感覺到玻璃碎片擊中了我,我還在發抖。」

許多人無處可逃,冰雹落下。

Schlem說:「我和女兒一起爬在後座,用她的一件小外套蓋住她*

更多龍捲風、冰雹和大雨的威脅,正在向東伸展,星期六惡劣天氣,將影響東南部和墨西哥灣地區。

