【全國新聞】龍捲風襲擊中西部地區 俄亥俄州至少3人亡

March 15, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Pxhere)

【KTSF 張擎鳳報導】

龍捲風襲擊中部地區，緊急應變機構正在評估災難損失，並尋找倖存者，死亡人數可能會上升，俄亥俄州已確認至少有3人死亡，也有數十人受傷。

中西部遭到多場龍捲風欠襲，從德州延伸到賓夕凡尼亞州，俄亥俄州、印第安那州和肯塔基州等州受災最為嚴重。

俄亥俄州Logan縣等地遭受了令人難以置信的破壞，已確認多人死亡，數十人受傷，星期五的空中調查揭示了後果。

Logan縣警局長Randall Dodds說：「令人難以置信的破壞，我無法只用爆炸來形容它

在印第安那州，更多搜救小組於星期五上午抵達，在多個被龍捲風吹倒的建築物中搜尋倖存者，並準備好救回任何受害者。

印第安納州警察局長Doug Carter說：「今天當民眾意識到家園和生計遭到嚴重破壞時，才真正理解龍捲風的威力。」

伴隨著龍捲風，一部份地區下起了巨大的冰雹。

災民Melody Haller說：「你甚至看不到外面，只能聽到轟隆隆的聲音。」

災民Alayna Schlem說：「我能感覺到玻璃碎片擊中了我，我還在發抖。」

許多人無處可逃，冰雹落下。

Schlem說：「我和女兒一起爬在後座，用她的一件小外套蓋住她*

更多龍捲風、冰雹和大雨的威脅，正在向東伸展，星期六惡劣天氣，將影響東南部和墨西哥灣地區。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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