樂居鎮，一個藏匿在加州的寶藏，擁有超過一百年的歷史。讓我們深入了解這個由華人建立的歷史小鎮的迷人故事。這裡的每一條街道，每一棟建築，都有著不為人知的故事等待著您去發掘。從畫家侯寧的畫廊到古老的梨園，樂居鎮的每一個角落都充滿了歷史的氣息。 《#灣區走走》帶您走進樂居鎮，探索這個小鎮的過去與現在。您將會聽到侯寧畫家如何在這裡找到靈感，以及樂居鎮如何保留其獨特的文化遺產。 不要錯過任何精彩內容！點擊播放，讓我們一起重溫這段歷史，感受樂居鎮的魅力。前往 KTSF.Com 或我們的社交媒體平台，觀看完整節目，並獲得更多關於樂居梨園春遊活動的資訊。立即行動，與我們一起探索樂居鎮的美好！
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