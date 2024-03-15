【灣區新聞】奧克蘭搶劫案本年迄今上升三成 歹徒有新手法打劫駕駛人（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

從新年到現在為止，奧克蘭搶劫案上升三成，最近出現一個新的犯罪趨勢，歹徒尾隨駕駛者一直到停車，駕駛者還沒下車，就砸窗搶劫。

受害人Aria說：「他們猛踩煞車，也和我一起左轉，我覺得這有點奇怪，但我並不想把每個人都當壞人，那時我想他們可能錯過轉彎，這很正常。」

但當她再次左轉時，跟隨她的黑色轎車也左轉，Aria分享監視器拍到的影片，當她在家門前停車時，黑色汽車在她身後減速，劫匪下車並砸碎了乘客座的車窗。

Aria說：「整個事情在10秒內發生，我尖叫起來，我狂按喇叭，我想當我開始按喇叭時，我把他們嚇跑了，因為他看起來很震驚，他跳開了，上了接應的車子逃跑了。」

歹徒搶走她的錢包，幸運的是她沒有受傷，並立即報警。

Aria說：「我花了一段時間才接通求助系統，接通時，他們說我前面有200個等待處理的電話，但他們確實已經收到了很多關於相同嫌犯的報告。」

Aria在腦海中不斷回想發生的事，她最大的遺憾就是太相信別人了。

Aria說：「要更加注意周圍的環境，不要相信任何人，你可能想看到人們好的那一面，但現在我認為，我們不應該趕快逃跑，並相信你的直覺。」

奧克蘭警方表示，正在調查這些犯罪行為，並派遣更多警員到發生這些搶劫的地區。

另一名受害者也分享了San Antonio公園附近發生的砸搶事件，可以聽到受害者對歹徒大喊，但歹徒卻跑到駕駛座，將車窗砸碎。

警方表示，當民眾發覺被跟蹤，請立刻開到附近的警察局或消防局。

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