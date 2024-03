【灣區新聞】奧克蘭搶劫案本年迄今上升三成 歹徒有新手法打劫駕駛人（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

從新年到現在為止,奧克蘭搶劫案上升三成,最近出現一個新的犯罪趨勢,歹徒尾隨駕駛者一直到停車,駕駛者還沒下車,就砸窗搶劫。

受害人Aria說:「他們猛踩煞車,也和我一起左轉,我覺得這有點奇怪,但我並不想把每個人都當壞人,那時我想他們可能錯過轉彎,這很正常。」

但當她再次左轉時,跟隨她的黑色轎車也左轉,Aria分享監視器拍到的影片,當她在家門前停車時,黑色汽車在她身後減速,劫匪下車並砸碎了乘客座的車窗。

Aria說:「整個事情在10秒內發生,我尖叫起來,我狂按喇叭,我想當我開始按喇叭時,我把他們嚇跑了,因為他看起來很震驚,他跳開了,上了接應的車子逃跑了。」

歹徒搶走她的錢包,幸運的是她沒有受傷,並立即報警。

Aria說:「我花了一段時間才接通求助系統,接通時,他們說我前面有200個等待處理的電話,但他們確實已經收到了很多關於相同嫌犯的報告。」

Aria在腦海中不斷回想發生的事,她最大的遺憾就是太相信別人了。

Aria說:「要更加注意周圍的環境,不要相信任何人,你可能想看到人們好的那一面,但現在我認為,我們不應該趕快逃跑,並相信你的直覺。」

奧克蘭警方表示,正在調查這些犯罪行為,並派遣更多警員到發生這些搶劫的地區。

另一名受害者也分享了San Antonio公園附近發生的砸搶事件,可以聽到受害者對歹徒大喊,但歹徒卻跑到駕駛座,將車窗砸碎。

警方表示,當民眾發覺被跟蹤,請立刻開到附近的警察局或消防局。

