舊金山(三藩市)Bernal Heights發生住宅爆竊案,匪徒涉嫌刺死一個女人,並開車躲避警員的追逐,警方最後在東灣屋崙拘捕了疑犯。

警方表示,週三上午9點左右收到懷疑爆竊案報告,現場是Appleton Ave 100號地段,在Holly Park公園附近,警員在住宅裡發現一個女人身上有多處刀傷,當場證實死亡。

兇殺案探員接手調查期間,鎖定疑犯是46歲舊金山居民Marceleno Wilson,警方在Ingleside區發現疑犯的蹤跡,並嘗試截停他的汽車,但疑犯不肯服從,警方由舊金山開車追逐疑犯,一直追到東灣奧克蘭(屋崙),最終拘捕了他。

疑犯面對兇殺、爆竊和虐待老人等控罪。

