【灣區新聞】舊金山十個車禍黑點 多數位於靠近市中心一地區

【KTSF 歐志洲報導】

根據舊金山紀事報的統計,舊金山在過去十年,最常發生車禍的十個黑點中,多數位於靠近市中心的一個地區。

據統計,2014年至2023年之間,Market街和Octavia街這個交界路口,是發生最多車禍的地方,有71宗車禍,導致92人在這裡受傷,經常使用這路口的人不感到驚奇。

有市民說:「我會非常謹慎,確保車輛不會靠近我,但是看到其他騎腳踏車的人,他們就沒有那麼謹慎,所以會比較危險。」

另一名市民說:「我在這裡過馬路的時候,交通燈轉得非常快,只有幾秒鐘就開始閃,非常困難。」

也有人說,多數人用手機沒有注意路況,無論是過馬路或開車。

其他一些交通黑點集中在Market街和13街一帶,日落區有城市西部地區的唯一黑點,就是在19 Avenue和Sloat Boulevard交界處,這裡在十年內發生51起車禍,有69人受傷。

舊金山交通局發言人表示,過去十年車輛的性能加強,很多人車開得很快,但是當局推行的Vision Zero政策,也可以放慢行駛速度,並增加不准紅燈左轉的路口,來減少車禍發生。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。