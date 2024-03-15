【灣區新聞】舊金山十個車禍黑點 多數位於靠近市中心一地區

March 15, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(Pxhere / BrokenSphere / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)

【KTSF 歐志洲報導】

根據舊金山紀事報的統計，舊金山在過去十年，最常發生車禍的十個黑點中，多數位於靠近市中心的一個地區。

據統計，2014年至2023年之間，Market街和Octavia街這個交界路口，是發生最多車禍的地方，有71宗車禍，導致92人在這裡受傷，經常使用這路口的人不感到驚奇。

有市民說：「我會非常謹慎，確保車輛不會靠近我，但是看到其他騎腳踏車的人，他們就沒有那麼謹慎，所以會比較危險。」

另一名市民說：「我在這裡過馬路的時候，交通燈轉得非常快，只有幾秒鐘就開始閃，非常困難。」

也有人說，多數人用手機沒有注意路況，無論是過馬路或開車。

其他一些交通黑點集中在Market街和13街一帶，日落區有城市西部地區的唯一黑點，就是在19 Avenue和Sloat Boulevard交界處，這裡在十年內發生51起車禍，有69人受傷。

舊金山交通局發言人表示，過去十年車輛的性能加強，很多人車開得很快，但是當局推行的Vision Zero政策，也可以放慢行駛速度，並增加不准紅燈左轉的路口，來減少車禍發生。

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