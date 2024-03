【灣區新聞】分析指去年灣區幾個大城市的兇殺案四年來首次下降

【KTSF 萬若全報導】

去年灣區幾個大城市的兇殺案,四年來首次下降。

《舊金山紀事報》針對警方數據分析灣區15個人口最多的城市,顯示兇殺案的數字,由2022年305起,下降到去年的292起。

這是灣區從新冠疫情開始,兇殺案連續四年上升後,首次出現下降,比2022年下降了4%。

執法單位和社區領袖希望這一令人歡迎的逆轉,能夠持續下去。

去年灣區15大城市,兇殺案最多前三個城市為奧克蘭120起,舊金山54起,聖荷西36起。

但就人口比例來說,奧克蘭是兇殺率最高的城市,每10萬居民中有近28起兇殺案,舊金山兇殺案率排名第五,聖荷西排名第九。

過去被認為灣區最危險城市之一的東灣Richmond,去年有8起兇殺案,創下歷史新低,該市1991年就有61起兇殺案。

許多犯罪學家將新的下降趨勢,歸因於疫情的緩解和警察與社區關係的改善。

