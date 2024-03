【灣區新聞】舊金山人口疫情後首次出現增長 加州人口則下降中（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

根據人口普查局週四發布的數據,舊金山的人口在疫情之後首次出現增長,但是加州人口仍在下降中。

從2022年7月至2023年7月的一年間,舊金山人口增加了1,200人至808,990人,在同時間內,加州的58個縣當中,只有18個呈現人口增長,舊金山排第9,整個灣區就只有舊金山和Solano縣有人口增長。

數據顯示,舊金山人口目前的增長,是基於市民搬離的速度明顯減慢,和國際移民人數回彈。

加州人口在這一年內減少0.2%至接近3,900萬人。

舊金山目前的人口接近2010年的水平,折合2019年881,500的人口高峰,還有7.1%的距離。

分析指,自2016年開始,搬出舊金山的人比搬進舊金山的人來得多,但當時的人口不斷增加,主要是因為有更多的國際移民遷入,還有當時的新生嬰兒比死亡人數多。

然後在2020年6月至2021年6月間,Covid疫情導致大量市民搬離,也因為疫情處於高峰中,美國海外的領事館停止分發簽證國際移民也減少了。

在過去一年,人口增加最多的縣是南加州的Riverside縣,有多18,200的人遷入,增加幅度最高的則是Yuba縣的1.6%。

人口減少最多的是洛杉磯縣,截至2023年7月的一年內,人口降低了56,420人,這是那裡人口的0.6%。

