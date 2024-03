【灣區新聞】原告律師講解猶太裔和華裔為何是23andMe駭客的目標（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

本台日前報導,基因技術公司23andMe因客戶個資遭黑客竊取,面臨集提訴訟官司,代表原告的律師接受訪問談到,為什麼駭客的目標是猶太裔和華裔。

根據訴狀,駭客據稱除了出售23andMe資料,還以1千到1萬美元不等價格,出售資料「子集」(subsets),特別是德系猶太裔用戶和華裔用戶的數據。

原告律師Gia Jung說:「對於猶太人來說,根據被認為是駭客的帖子,我們知道與以色列和巴勒斯坦之間持續的衝突有關,並且從駭客的帖子中可以看出,關於這場衝突和駭客所做的反猶太人的敵意言論,我們知道這就是該數據子集在拍賣時作為廣告宣傳的部分原因。」

至於華裔的資料被兜售,Jung說主要原因是:「對於華裔來說,正如我們在政治氣候中所看到的那樣,特別是自新冠疫情以來,透過特朗普和其他人的聲明,反亞裔仇恨情緒不斷上升,特別是針對華裔的仇恨情緒不斷上升,我們認為駭客將這些數據集合在一起,他可以賣得更高價錢。」

律師透露,這起針對23andMe資料外洩的集體訴訟,原告並不是華人,不過訴訟文件指出,大約有100萬德系猶太人和35萬華裔客戶的信息,被駭客竊取並在暗網售賣。

Jung說:「從廣泛的角度來看,即使這與種族無關,正如我們所指控的,人們的健康資訊和基因數據的洩露是非常嚴重的,現在您可以更改您的信用卡,更改您的電子郵件地址,但無法更改您的遺傳訊息,但鑑於當前的政治氣候,以及該駭客,特別是在宣傳這些數據子集這一事實,它呈現出另一個嚴重性因素。」。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。