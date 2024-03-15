【加州新聞】舊金山到洛杉磯高鐵項目需要額外一千億元資金（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

加州的高鐵項目子彈列車計劃（Bullet Train），該計劃的行政總裁在作證時指，從舊金山（三藩市）到南加州洛杉磯一段，現時遇到一千億元的資金阻滯。

加州州參議員Kelly Seyarto說：「現在，一個計劃的資金讓房間充滿了壓力，我們如何讓大眾接受，有這麼大的缺點的東西？資金方面。」

高鐵計劃行政總裁Brian Kelly說：「我認為吸引大眾的唯一方法，就是表現得更好，我認為當局今天的表現比以前更好，而且我認為會繼續好下去

在週三晚的作證上，Kelly表示，加州目前面臨經濟困境，從舊金山到洛杉磯的高鐵路線，也面臨重大的資金障滯，項目手頭上目前有280億元，但還差幾十億元才能完成，中谷地區Merced至Bakersfield一段，成本可能高達3,500億元，他說希望使用聯邦撥款來填補差距，他估計該路段將於2030年至2033年全面運作。

另外他估計，仍需要額外一千億元，才能完成從舊金山到洛杉磯的子彈列車，該路段完成的時間尚未落實。

早在2008年時，選民投票通過為建造高鐵發行債券，其中包括想打造只需要2小時40分鐘，就可以由舊金山到洛杉磯的高鐵，而連接拉斯維加斯和南加州的高鐵項目已經正動工，目標是在2028年洛杉磯夏季奧運會前完工。

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