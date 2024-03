【加州新聞】舊金山到洛杉磯高鐵項目需要額外一千億元資金（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

加州的高鐵項目子彈列車計劃(Bullet Train),該計劃的行政總裁在作證時指,從舊金山(三藩市)到南加州洛杉磯一段,現時遇到一千億元的資金阻滯。

加州州參議員Kelly Seyarto說:「現在,一個計劃的資金讓房間充滿了壓力,我們如何讓大眾接受,有這麼大的缺點的東西?資金方面。」

高鐵計劃行政總裁Brian Kelly說:「我認為吸引大眾的唯一方法,就是表現得更好,我認為當局今天的表現比以前更好,而且我認為會繼續好下去

在週三晚的作證上,Kelly表示,加州目前面臨經濟困境,從舊金山到洛杉磯的高鐵路線,也面臨重大的資金障滯,項目手頭上目前有280億元,但還差幾十億元才能完成,中谷地區Merced至Bakersfield一段,成本可能高達3,500億元,他說希望使用聯邦撥款來填補差距,他估計該路段將於2030年至2033年全面運作。

另外他估計,仍需要額外一千億元,才能完成從舊金山到洛杉磯的子彈列車,該路段完成的時間尚未落實。

早在2008年時,選民投票通過為建造高鐵發行債券,其中包括想打造只需要2小時40分鐘,就可以由舊金山到洛杉磯的高鐵,而連接拉斯維加斯和南加州的高鐵項目已經正動工,目標是在2028年洛杉磯夏季奧運會前完工。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。