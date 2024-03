【灣區新聞】灣區政治活動家楊安澤總統競選團隊幕僚孫曉光因病去世（視頻）

【KTSF】

來自灣區的政治活動家楊安澤總統競選團隊幕僚孫曉光(Don Sun)週三傍晚因病去世,他長期關注亞裔參政,並曾為許多亞太裔候選人籌款,而廣為灣區華裔社區所熟知,突如其來的死訊發布後也震驚社區。

畫面上是孫曉光去年11月為非牟利組織China Institute而主辦的慈善高爾夫球賽晚宴,包括聖荷西市長馬漢,以及加州眾議員羅達倫等人出席。

熱愛打高爾夫球的孫曉光,生前經常秀出打球的照片,不過他的微信朋友圈週三晚間發布一則震撼的消息,表示孫曉光先生於13日下午5時52分辭世,在他最後的時光,家人陪伴在身邊、也沒有受苦,但強調希望外界給予家人一些時間來平復和悼念,不要再詢問打擾。

來自中國的孫曉光,畢業於中國人民大學,1988來到美國,居住在Cupertino的他,曾經擔任該市城市規劃委員,參選過Fremont聯合高中學區委員,也曾擔任亞太公共事務聯盟AAPAPA灣區執行長。

他在2019年加入總統參選人楊安澤競選團隊,一路陪他打總統選戰,並力挺楊安澤創立「前進黨Forward」。

楊安澤在孫曉光罹癌住院期間,也特別飛到灣區探視。

舞台上的孫曉光,展現政治之外的另一項表演才華,今年1月28日,孫曉光在南灣De Anza College演出舞台劇《哥大的椅子》,他在劇中演出哥大校長一角,如今不敵病魔去世,讓許多社區人士震驚與不捨,舞台劇導演張西特別剪輯了這段視頻紀念孫曉光,並為他傾力做一件事而感動。

