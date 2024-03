【全國新聞】美國前財長正籌組財團 試圖收購TikTok

【KTSF】

國會眾議院通過法案,限期TikTok在半年內脫離中國母公司字節跳動,否則全美禁用,法案提交參議院審議,週四前總統特朗普任內的財政部長Steven Mnuchin表示,正籌組財團考慮收購TikTok。

法案一旦生效,誰會接管TikTok?

Mnuchin週四表示,有意收購TikTok

Mnuchin說:「我正組團收購TikTok,(你要買下TikTok?) 對!」

法案週三在眾議院以兩黨壓倒性票數閃電通過,法案旨在保護美國國家安全,防止美國用戶的數據落入中國政府手上。

情報機構首長向國會指出,中國利用TikTok影響美國大選,對美國國家安全構成威脅,此外,TikTok也被指滲透美國社會,操控輿論,洗腦美國年輕人,煽動極端思想及反以色列。

喬治亞州共和黨聯邦眾議員Rich McCormick說:「TikTok是影響選舉的巨大手段,以執行共產主義政府的邪惡計劃。」

共同提案人伊州民主黨聯邦眾議員Raja Krishnamoorthi說:「字節跳動的總編輯是中共支部書記,控制著字節跳動的所有業務產品,包括TikTok。」

TikTok威脅美國國家安全的問題,是兩黨共同關注,但眾議院今次兩黨仍有65人對法案投下反對票。

Mnuchin說:「我認為TikTok應由美國企業擁有,中國人絕對不會允許美國公司在中國做這樣的事情。」

Mnuchin目前尚未透露他將如何提供資金,也沒有透露願意出價多少,而一切仍有待參議院通過。

白宮表明完成立法程序,拜登總統一定會簽署,聯邦眾議長約翰遜也表示,會傾眾議院全院之力,去敦促參議院通過這項法案。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。