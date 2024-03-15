【全國新聞】美國前財長正籌組財團 試圖收購TikTok

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國會眾議院通過法案，限期TikTok在半年內脫離中國母公司字節跳動，否則全美禁用，法案提交參議院審議，週四前總統特朗普任內的財政部長Steven Mnuchin表示，正籌組財團考慮收購TikTok。

法案一旦生效，誰會接管TikTok？

Mnuchin週四表示，有意收購TikTok

Mnuchin說：「我正組團收購TikTok，（你要買下TikTok？） 對！」

法案週三在眾議院以兩黨壓倒性票數閃電通過，法案旨在保護美國國家安全，防止美國用戶的數據落入中國政府手上。

情報機構首長向國會指出，中國利用TikTok影響美國大選，對美國國家安全構成威脅，此外，TikTok也被指滲透美國社會，操控輿論，洗腦美國年輕人，煽動極端思想及反以色列。

喬治亞州共和黨聯邦眾議員Rich McCormick說：「TikTok是影響選舉的巨大手段，以執行共產主義政府的邪惡計劃。」

共同提案人伊州民主黨聯邦眾議員Raja Krishnamoorthi說：「字節跳動的總編輯是中共支部書記，控制著字節跳動的所有業務產品，包括TikTok。」

TikTok威脅美國國家安全的問題，是兩黨共同關注，但眾議院今次兩黨仍有65人對法案投下反對票。

Mnuchin說：「我認為TikTok應由美國企業擁有，中國人絕對不會允許美國公司在中國做這樣的事情。」

Mnuchin目前尚未透露他將如何提供資金，也沒有透露願意出價多少，而一切仍有待參議院通過。

白宮表明完成立法程序，拜登總統一定會簽署，聯邦眾議長約翰遜也表示，會傾眾議院全院之力，去敦促參議院通過這項法案。

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