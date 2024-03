【KTSF 尹晉豪報導】

San Mateo警方表示,一名持刀男子,週三在San Mateo高中校園遊蕩。

警方指,校園的保安人員在警員到場前,曾經質問該名29歲的男子,並要求他離開,隨後該男子與校園保安人員發生肢體衝突。

當警員到達後,試圖拘留疑犯時,疑犯亦再次進行身體抵抗。

經過短暫掙扎後,警方成功將他戴上手銬,並展開調查時,疑犯最初向警方謊報自己身分,最後警方確認他為29歲San Mateo居民Oscar Marroquen-Perez,在搜查他的背包時,警方發現一把大長刀。

Marroquen-Perez被落案多項指控,包括入侵學校,和在校園內持有武器等,他現已被送往縣監獄。

警方提醒市民時刻保持警惕,當發現可疑人物、車輛或活動,請致電警方。

