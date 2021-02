紀錄片指特朗普曾提議用空軍一號送金正恩回北韓

【KTSF 江良慧報導】

2019年2月,時任總統特朗普在越南河內和北韓最高領導人金正恩舉行第二次美朝峰會,最終峰會提早結束,美朝未能達成任何協議,但根據BBC的最新紀錄片,當時特朗普也曾經提議用空軍一號送金正恩回北韓。

有前政府官員向CNN透露,2019年特朗普是在離開河內的峰會時,隨意提出可以順路送金正恩回到平壤,該名官員表示,特朗普以為自己的做法,是出於對朋友的好意,但其實就製造了潛在的後勤和保安噩夢。

Middlebury國際研究所教授Jeffrey Lewis說:「我認為很明顯,特朗普不知道他在做什麽,不真正明白像金正恩這種人面對怎樣的政治約束。」

特朗普的前國安顧問John Bolton在他的著作中,對峰會怎樣失敗有詳盡的描寫,他說特朗普提出要提早離開,並表示可以用飛機送金正恩回北韓,金正恩就笑著說他不可以這樣做,特朗普之後突然取消工作午餐,在沒有協議下離開。

韓國風險組織執行長Chad O’Carroll說:「金正恩乘火車5天才來到,事前很多準備功夫,最後卻被公開丟棄,這真的令金正恩生氣。」

河內峰會未能達成協議,據報金正恩回國後,多名隨行高層官員遭紀律處分,前美國特使尹汝尚表示,美朝外交之後一直未能復原。

尹汝尚說:「我認為第一個失誤是準備不足,第二個失誤是特朗普改變主意,沒有坐下談判卻提早離開。」

尹汝尚表示,空軍一號事件,表明特朗普不明白金正恩的心態。

尹汝尚說:「他(金)想看來像平起平坐,他在制裁方面沒有得益,乘搭順風飛機就可以嗎?不行,這不可能發生。」

回國後,金正恩幾乎立即開始著手發展他的核子軍備。

國際和平事務專家Ankit Panda說:「我認為特朗普留下的是完全失敗,金正恩基本上就在過去4年得到機會繼續生產核彈頭。」

分析指出,這導致拜登總統要面對的是一個重裝核武的北韓,和很少的談判籌碼,要達致朝鮮半島無核化,似乎遙遙無期。

