【全國新聞】共和黨科羅拉多州聯邦眾議員Ken Buck突然宣布離職

共和黨籍的科羅拉多州聯邦眾議員Ken Buck突然宣布離職,並會在下星期就離開國會,此舉令到眾議長約翰遜與共和黨團的處境更脆弱,因為共和黨在眾議院只有兩票優勢。

屬於眾議院共和黨團內自由黨團成員之一的Ken Buck,在週二突然宣布離任,下週就走人,而之前他已經表明不會競選連任。

他接受CNN訪問時承認,眾議院共和黨人之間的關係非常緊張,是令他決定走人的部份原因,他指共和黨主導的眾議院、已經失靈失效。

Buck說:「與其專業運作,該處已變成這爭吵與廢話之地,不是真的為美國人民做事。」

他透露離開國會後,會找尋一個適當的組織,去推動改變選舉法,以便選出更好的總統與國會兩院議員。

他並不支持特朗普,眾議院共和黨團支持特朗普的陣營與其他同黨議員,鬧意見分歧,情況緊張到當中有人乾脆不參加共和黨年度的退修活動。

有特朗普支持者更揚言,如果眾議長約翰遜夠膽將參議院已經通過的外援法案提上眾議院議程,她就一定要將約翰遜推落台。

但與此同時,為防麥卡錫被罷免的事件重演,共和黨團內也有不少人提議在新一屆國會任期,改變眾議院彈劾規則,不再採用所謂的一人門檻,麥卡錫就是這樣被同黨Matt Gaetz一人提出彈劾案,七個同黨與民主黨人聯手將他罷免。

約翰遜承認,兩黨同僚都對修改彈劾規則議論紛紛,退修活動定然也會談及,至於總值950億元對烏克蘭、以色列及台灣的外援法案,他一直壓住不提上議程,因為共和黨團內親特朗普一派堅決反對,以及其他共和黨人也堅持優先處理邊境安全與移民政策,約翰遜因此同時受到美國盟友與參議院共和黨人的巨大壓力。

他週四透露,會提出另一個方案給參議院考量,這個方案主張向烏克蘭提供借貸,來到代替無償600億元援助。

消息指,特朗普之前也有同樣的建議,但也有共和黨人擔心,在烏克蘭已經因為彈藥武器不足,而錯過了抵擋俄軍攻勢的最佳時機之際,再加重烏克蘭的財政負擔,只會更加不利戰事,何況單是搞定借貸的法案條文,已經需要很幾個月時間,可以說是夜長夢多。

約翰遜說,無論如何,他們都要先解決本年度聯邦預算案餘下六項開支法案,以免聯邦政府在3月22號局部停擺,然後才討論援助烏克蘭的問題。

此外,未免節外生枝,有議員提議在餘下六項開支法案中,將涉及國土安全部的撥款案剝離,獨立處理,以免其他撥款案被邊境安全爭議拖累。

