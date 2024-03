【有線新聞】

美國前總統特朗普試圖推翻2020年總統大選結果,法官駁回部分指控。

法官指起訴書針對特朗普和另外18人,包括其私人律師朱利亞尼等,列出的41項控罪有6項被駁回。法官指其中3項針對特朗普的罪名,包括煽動公職人員、違反宣誓等,因未能提供檢控所需的具體法律要素而被駁回。

另外3項控罪,亦因為沒有為各個被告提供足夠資訊作辯護,而獲撤銷起訴。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。