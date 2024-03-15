【全國新聞】大型醫療保健公司遭網路攻擊 為醫療保健業界帶來嚴重財務困擾

【KTSF 張擎鳳報導】
最近一家大型醫療保健公司遭受網路攻擊，並且為醫療保健業界帶來了嚴重的財務困擾。
衛生及公眾服務部（HHS）將審核醫療保健公司Change Healthcare保障用戶資料的功夫是否足夠。
愛荷華州州眾議員John Forbes說：「醫療保健系統容易受到詐欺和電腦駭客攻擊，這就是本例中發生的情況。」
上個月，處理醫療保險費的Change Healthcare公司受到了網絡攻擊，美國醫院協會稱，這是對美國醫療保健系統史上最重大、影響最深遠的網路攻擊。
Mahaska Drug負責人John Nicholson說：「這次的攻擊，顯示了我們的整個系統是多麼脆弱，以及我們對互聯網的依賴程度。」
這間計算保險費的公司涉及美國約3分之1的病患記錄，衛生及公眾服務部將調查Change Healthcare公司，有否妥善保護相關數據，和遵守《健康保險便利和責任法案》。
與此同時，Forbes說：「如果你擁有共付費用折扣卡，那麼在系統修復之前，你可能無法使用該卡。」
過去幾個星期，駭客攻擊事件干擾了保險公司，向醫療服務提供者支付醫療費用，導致一些診所現金短缺。
Forbes說：「這令人非常沮喪，因為我們想向客戶提供我們的藥物。」
Change Healthcare及其母公司United Health Group的發言人向CNN表示，將配合HHS的調查。
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