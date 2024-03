【全國新聞】大型醫療保健公司遭網路攻擊 為醫療保健業界帶來嚴重財務困擾

【KTSF 張擎鳳報導】

最近一家大型醫療保健公司遭受網路攻擊,並且為醫療保健業界帶來了嚴重的財務困擾。

衛生及公眾服務部(HHS)將審核醫療保健公司Change Healthcare保障用戶資料的功夫是否足夠。

愛荷華州州眾議員John Forbes說:「醫療保健系統容易受到詐欺和電腦駭客攻擊,這就是本例中發生的情況。」

上個月,處理醫療保險費的Change Healthcare公司受到了網絡攻擊,美國醫院協會稱,這是對美國醫療保健系統史上最重大、影響最深遠的網路攻擊。

Mahaska Drug負責人John Nicholson說:「這次的攻擊,顯示了我們的整個系統是多麼脆弱,以及我們對互聯網的依賴程度。」

這間計算保險費的公司涉及美國約3分之1的病患記錄,衛生及公眾服務部將調查Change Healthcare公司,有否妥善保護相關數據,和遵守《健康保險便利和責任法案》。

與此同時,Forbes說:「如果你擁有共付費用折扣卡,那麼在系統修復之前,你可能無法使用該卡。」

過去幾個星期,駭客攻擊事件干擾了保險公司,向醫療服務提供者支付醫療費用,導致一些診所現金短缺。

Forbes說:「這令人非常沮喪,因為我們想向客戶提供我們的藥物。」

Change Healthcare及其母公司United Health Group的發言人向CNN表示,將配合HHS的調查。

