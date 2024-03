【KTSF 尹晉豪報導】

灣區星期四出現大風,下午疾風時速曾經超過50英里,星期五依然風大,國家氣象局表示,針對Marin縣沿海及北灣內陸山脈等地區所發出的發出風力警示,延長至星期五下午5點。

風力警示涵蓋的地區,還包括東灣、Santa Clara縣,以及Santa Cruz山脈等地的山區地方。

當局指,特別是在山區和山丘地方,陣風可能超過每小時45英里,而陣風在海拔3,000英尺以上,可以達到每小時70英里以上。

預測顯示,舊金山(三藩市)和奧克蘭(屋崙)星期四和星期五的風速可達到每小時30英里左右。

當局呼籲民眾小心吹倒樹木和掉落的樹枝,並固定好可能被風吹走的物品,大風亦會導致停電,以及敦促司機小心駕駛。

低海拔和高海拔的風勢,預計分別在星期四晚上和星期五早上開始減弱。

