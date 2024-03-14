【健康專題】失智症知多少

你對失智症了解有多少﹖

請問大家有沒有試過在離家的時候找不到鎖匙或錢包呢？或剛剛手上的文件放在哪裡呢？在日常生活裡面，很多市民都會因爲工作和生活壓力的問題，而導致注意力分散，出現上述的情況。究竟這是不是記憶力衰退或是阿滋海默症的症狀嗎？

什麼是失智症 （Dementia)？

失智症是和記憶力有關的疾病。失智症被定義為“精神能力嚴重下降而影響日常生活的總稱”。症狀包括影響思維、記憶，情緒，推理和行為能力。失智症的比喻就是一棵大樹，凡是和記憶力及精神能力下降的疾病都簡稱為失智症。這棵大樹有很多分叉的樹枝，這些樹枝就是造成失智症的疾病包括阿滋海默症，腦部受損，長期酗酒，維生素B12降低等等。 阿滋海默症是造成失智症最常見的原因，佔6至8成的病例。

什麼是阿滋海默症？

阿滋海默症是一種大腦組織缺失的腦部疾病，導致神經元之間的連接缺失，影響記憶，思考，情感或自理能力。這不是一個正常的老化現象。 根據美國國立衛生研究院的統計顯示，全美超過500萬人患有阿滋海默症。隨着人口老化的現象，患者有增加的趨勢。除了長者之外，30或40的人士亦有機會出現早期阿滋海默症的症狀。

失智症主要分為三類：

1)退化性：包括阿滋海默症、額顳葉型失智症、路易體失智症、巴金森氏症等等。患者的腦部因為有異常的蛋白長期沉積而產生病變，導致腦退化。

2)血管性：大約2成的血管性失智症是由中風造成的。小血管長期慢性梗塞，亦可能會導致失智症。

3)可逆性：有少數的失智症是屬於可逆性，即是當其他疾病治療或受到控制的時，就有機會逆轉失智症。例如藥物、憂鬱症、甲狀腺功能低下、缺乏維生素B12或葉酸、神經性梅毒，低血糖或愛滋病等等。

阿滋海默症(Alzheimer’s disease)的症狀

1）記憶力衰退，影響到生活

2）無論法計劃事情和作出決定

3）對地間地點出現混淆，在熟悉的地方迷路

4）對言語表達出現困難

5）情緒和性格改變和不喜歡社交

6）日夜顛倒，睡眠質素變差

7）做出不適當行為，例如對所有事物深感懷疑

8）視像和理解能力出現困難

9）判斷力變差 1

0）無法掌握熟悉的事物

阿滋海默症是一個慢性疾病，可以長達三十年。患者初期會出現輕微的症狀，然後慢慢衰退最後不能夠自理。照顧者亦會感到身心疲累。 如果你身邊的人出現以上的症狀，請立即求診。

當病人和醫生會面的時候，請詳細告訴醫生病人現在的情況，例如有沒有行為，性格或日常活動的改變。病人需要驗血和接受電腦斷層（CT）及結構性核磁共振造影 (magnetic resonance imaging，MRI) 。這些掃描可以追蹤到大腦結構的變化。

如果你想了解更多關於阿滋海默症的資訊，例如預防方法，如何和病人溝通，照顧者的資訊等等，請瀏覽阿滋海默症協會的網站 https://www.alz.org/asian/overview.asp?nL=ZH&dL=ZH

阿滋海默症協會更設有全天候二十四小時的熱線電話。如有任何問題的話，歡迎致電到1800-272-3900

Christina Chow, RN, MSN, 阿滋海默症協會社區導師

阿滋海默症協會誠意邀請大家參與 2024年3月16日星期六將會 舉辦第16屆「華人阿滋海默症論壇-失智的旅程我們一起走」網上論壇包括照顧者的故事，阿滋海默症的新知和社區資源等等。 報名：請事先上網登記以收到論壇參與連結 TINYURL.COM/24ALZCHINESEFORUM 詳情：請聯繫張珮寧 [email protected]或致電408.372.9943