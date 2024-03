【灣區新聞】舊金山Stonestown購物中心停車場發生劫車案 三匪徒搶走華裔男事主汽車（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)日落區Stonestown購物中心的停車場,光天化日下發生劫車案,三個匪徒搶走華裔男事主的汽車,但很快就棄車逃走。

週二下午6點左右,Taraval警察分局的警員接報指,發生搶劫案之後,隨即趕到20th Ave 3200號地段。

警方消息透露,事發於Stonestown購物中心停車場,60歲華裔男事主告訴警員,他步行前往取車的時候,一個男人從後面捉著他,試圖搶劫,當時有其他匪徒走過來,男事主交出車匙後逃生。

警方表示,匪徒開走男事主的汽車,但行駛了不久之後忽然剎停並倒車,最後三人棄車逃跑,但搶走了車匙,男事主沒有受傷。

另外,週二下午3點左右,日落區36 Ave夾Lincoln Way發生搶劫案,警方表示,男事主等Muni的時候,有一輛汽車駛過來,匪徒下車後向事主要手機,事主拒絕,匪徒就用胡椒噴霧噴事主,警方表示匪徒是個非洲裔男人。

這兩宗搶劫案的匪徒仍然在逃。

