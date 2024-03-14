【灣區新聞】舊金山Stonestown購物中心停車場發生劫車案 三匪徒搶走華裔男事主汽車（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）日落區Stonestown購物中心的停車場，光天化日下發生劫車案，三個匪徒搶走華裔男事主的汽車，但很快就棄車逃走。

週二下午6點左右，Taraval警察分局的警員接報指，發生搶劫案之後，隨即趕到20th Ave 3200號地段。

警方消息透露，事發於Stonestown購物中心停車場，60歲華裔男事主告訴警員，他步行前往取車的時候，一個男人從後面捉著他，試圖搶劫，當時有其他匪徒走過來，男事主交出車匙後逃生。

警方表示，匪徒開走男事主的汽車，但行駛了不久之後忽然剎停並倒車，最後三人棄車逃跑，但搶走了車匙，男事主沒有受傷。

另外，週二下午3點左右，日落區36 Ave夾Lincoln Way發生搶劫案，警方表示，男事主等Muni的時候，有一輛汽車駛過來，匪徒下車後向事主要手機，事主拒絕，匪徒就用胡椒噴霧噴事主，警方表示匪徒是個非洲裔男人。

這兩宗搶劫案的匪徒仍然在逃。

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