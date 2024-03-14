【灣區新聞】舊金山警方拘捕祈福騙案疑犯 起回1.9萬元現金及珠寶（視頻）

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舊金山（三藩市）市長布里德及地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）等官員，週三到訪安老自助處中心，提醒長者慎防近期頗多的祈福陷阱，警方表示，成功拘捕一名疑犯，起出大約19000元現金及部分被騙走的珠寶。

舊金山警方表示，部分祈福騙徒不是來自舊金山，所以他們在偷龍轉鳳後，都會向受害人訛稱，要在30天之後才打開首飾袋，讓他們有逃走的機會。

舊金山警方探員Tony Flores/說：「這些祈福騙徒都不是舊金山人，有些甚至不是來自美國，所以當騙徒下手後，他們的目標是要迅速離開美國或加州，所以任何延誤都非常關鍵。」

警方呼籲民眾，如果懷疑自己被騙必須立即報警，又指明白受害人會感到蒙羞，但警方越快接報，就能越早展開調查。

舊金山警方日前提到，市內最少發生了4宗祈福騙局，其中2宗有所關連。

全部騙徒都是亞裔，包括一名50歲至60歲男子，兩名30歲至60歲女子，幾人都是黑色頭髮、帶有口罩。

當局已作出一宗拘捕，起出19000元現金，和部分從受害人身上騙走的珠寶。

另一方面，一名43歲非洲裔女子Thea Hopkins，日前涉嫌襲擊一名71歲華裔婆婆被捕，她亦被指和去年7月一名63歲華裔吳姓女子在灣景區被推倒後死亡有關。

地檢官謝安宜表示，針對71歲婆婆被襲，地檢處已經起訴該名非洲裔女子。

而警方去年8月指出，63歲吳女子的死，證據顯示案件是意外。

謝安宜說：「通常警方先前沒有足夠證據作出拘捕的話，這些案件就會列為不予行動，除非之後有其它事發生，他們才可能會重新評估，判斷是否有足夠證據作出拘捕。」

謝安宜說，若果警方向地檢處提交案件，她們的部門會審視是否有足夠證據提出檢控。

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