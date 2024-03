【灣區新聞】舊金山警方拘捕祈福騙案疑犯 起回1.9萬元現金及珠寶（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)市長布里德及地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)等官員,週三到訪安老自助處中心,提醒長者慎防近期頗多的祈福陷阱,警方表示,成功拘捕一名疑犯,起出大約19000元現金及部分被騙走的珠寶。

舊金山警方表示,部分祈福騙徒不是來自舊金山,所以他們在偷龍轉鳳後,都會向受害人訛稱,要在30天之後才打開首飾袋,讓他們有逃走的機會。

舊金山警方探員Tony Flores/說:「這些祈福騙徒都不是舊金山人,有些甚至不是來自美國,所以當騙徒下手後,他們的目標是要迅速離開美國或加州,所以任何延誤都非常關鍵。」

警方呼籲民眾,如果懷疑自己被騙必須立即報警,又指明白受害人會感到蒙羞,但警方越快接報,就能越早展開調查。

舊金山警方日前提到,市內最少發生了4宗祈福騙局,其中2宗有所關連。

全部騙徒都是亞裔,包括一名50歲至60歲男子,兩名30歲至60歲女子,幾人都是黑色頭髮、帶有口罩。

當局已作出一宗拘捕,起出19000元現金,和部分從受害人身上騙走的珠寶。

另一方面,一名43歲非洲裔女子Thea Hopkins,日前涉嫌襲擊一名71歲華裔婆婆被捕,她亦被指和去年7月一名63歲華裔吳姓女子在灣景區被推倒後死亡有關。

地檢官謝安宜表示,針對71歲婆婆被襲,地檢處已經起訴該名非洲裔女子。

而警方去年8月指出,63歲吳女子的死,證據顯示案件是意外。

謝安宜說:「通常警方先前沒有足夠證據作出拘捕的話,這些案件就會列為不予行動,除非之後有其它事發生,他們才可能會重新評估,判斷是否有足夠證據作出拘捕。」

謝安宜說,若果警方向地檢處提交案件,她們的部門會審視是否有足夠證據提出檢控。

