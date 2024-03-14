【加州新聞】有人發起選舉公投提案 動議修改47號提案（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

備受爭議的加州47號提案實施了十年，這項規定將涉及950元以下的罪案列為輕罪處理，即使匪徒被定罪後如果再犯的話，涉及財物金額如果少過950元，也是輕罪處理，現在有人發起另一項選舉公投提案，去修改47號提案，提出團體在兩個月內收集到55萬個加州選民簽名支持，超過所需簽名的門檻，有望列入今年11月選舉投票。

2014年加州選民通過47號提案，將部分非暴力的罪行，從重罪改為輕罪，原意是減少監禁人數，將節省下來的資源，用於學校以及社會服務，防止罪案發生。

47號提案成為法例之後，財物盜竊或涉案損失價值不超過950元的話，以輕罪處理，最高刑罰是監禁六個月，罰款一千元，而被告之後無論重犯多少次，只要涉及金額不超過950元，都以輕罪處理。

最近有人發起名為”減少無家可歸、濫藥以及盜竊”的提案運動，倡議修訂47號法州提案。

支持修訂的人士指出，47號提案實施之後，加州各地，包括舊金山（三藩市）灣區的盜竊案數目大增，匪徒往往針對零售店肆無忌憚的偷東西。

新的提案運動主張竊賊如果有兩次前科，第三次再犯盜竊，無論金額多少，都會被控重罪。

另外，如果疑犯同時涉及多宗偷竊，控方可以將不同案件的金額加起來控以重罪，倘若疑犯與兩個或更多的人一起犯案，刑罰要更加重。

呼籲修改47號提案的人士，也鼓吹加重對販運毒品人士的刑罰，尤其是售賣芬太尼的毒販。

這項提案運動需要在4月底之前搜集到546,651個有效的加州選民簽名，才可以列入11月選舉投票，而目前已經拿到55萬個簽名。

但支持者仍希望搜集更多選民簽署，確保有足夠的有效簽名，詳情可瀏覽

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