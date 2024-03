【加州新聞】有人發起選舉公投提案 動議修改47號提案（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

備受爭議的加州47號提案實施了十年,這項規定將涉及950元以下的罪案列為輕罪處理,即使匪徒被定罪後如果再犯的話,涉及財物金額如果少過950元,也是輕罪處理,現在有人發起另一項選舉公投提案,去修改47號提案,提出團體在兩個月內收集到55萬個加州選民簽名支持,超過所需簽名的門檻,有望列入今年11月選舉投票。

2014年加州選民通過47號提案,將部分非暴力的罪行,從重罪改為輕罪,原意是減少監禁人數,將節省下來的資源,用於學校以及社會服務,防止罪案發生。

47號提案成為法例之後,財物盜竊或涉案損失價值不超過950元的話,以輕罪處理,最高刑罰是監禁六個月,罰款一千元,而被告之後無論重犯多少次,只要涉及金額不超過950元,都以輕罪處理。

最近有人發起名為”減少無家可歸、濫藥以及盜竊”的提案運動,倡議修訂47號法州提案。

支持修訂的人士指出,47號提案實施之後,加州各地,包括舊金山(三藩市)灣區的盜竊案數目大增,匪徒往往針對零售店肆無忌憚的偷東西。

新的提案運動主張竊賊如果有兩次前科,第三次再犯盜竊,無論金額多少,都會被控重罪。

另外,如果疑犯同時涉及多宗偷竊,控方可以將不同案件的金額加起來控以重罪,倘若疑犯與兩個或更多的人一起犯案,刑罰要更加重。

呼籲修改47號提案的人士,也鼓吹加重對販運毒品人士的刑罰,尤其是售賣芬太尼的毒販。

這項提案運動需要在4月底之前搜集到546,651個有效的加州選民簽名,才可以列入11月選舉投票,而目前已經拿到55萬個簽名。

但支持者仍希望搜集更多選民簽署,確保有足夠的有效簽名,詳情可瀏覽

