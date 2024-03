【全國新聞】美眾議院通過TikTok剝離議案 TikTok批評做法剝奪言論自由

【有線新聞】

美國眾議院大比數通過議案,要求字節跳動出售旗下短片分享程式TikTok,否則會全國禁用,法案之後會交由參議院審議。TikTok批評做法剝奪言論自由,強調公司會努力阻止禁令。在北京,中國外交部批評美方採取霸凌行徑,最終將反噬自身。

眾議院以352票贊成、65票反對,通過議案,要求TikTok的中國母公司字節跳動,在約半年內剝離TikTok業務 ,否則TikTok會在全美被禁,不可下載。

TikTok行政總裁周受資指投票結果令人失望,警告若TikTok被禁,有可能大規模裁員,損失數十萬個工作崗位:「過去幾年,我們致力確保數據安全,使平台免受外部操縱。我們將繼續竭盡所能,包括行使合法權利,保護這共同創造的美好平台。」

TikTok被指與字節跳動共享用戶數據,使華府擔憂中國政府能獲取美國用戶資料。

議案在眾議院過關後,將交由參議院審議。有議員認為應制定長遠方案,涵蓋TikTok以外可能構成國安風險的外國實體,亦有議員擔憂會惹怒年輕選民。

白宮重申議案並非禁止TikTok,而是避免TikTok的所有權,落在危害國家安全的企業手上:「我們歡迎持續努力,解決在美國營運的科技服務所構成的威脅。這些服務對個人資料和國家安全構成風險,包括外國勢力操縱我們的觀點和信念。」

總統拜登早前表明,若兩院均通過議案,他會簽署成法。

